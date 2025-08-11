Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Lan tỏa khát vọng, truyền cảm hứng cho toàn xã hội thi đua làm giàu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế là thành viên Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và Hội đồng tư vấn cải cách hành chính.

Từ sau khi thành lập vào tháng 10/2017, với chức năng cốt lõi là chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất các giải pháp cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, gắn với các mục tiêu kinh tế quốc gia, Ban IV đã khẳng định vai trò là cầu nối đối thoại công - tư thực chất thông qua việc tổ chức các diễn đàn cấp cao của quốc gia, của vùng; là hạt nhân xây dựng, vận hành mạng lưới liên kết chặt chẽ các hiệp hội doanh nghiệp toàn quốc.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, nhất là các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW, Ban IV đề xuất triển khai xây dựng Bộ công cụ đo lường và giám sát thực thi Nghị quyết 68; tổ chức thường niên chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam"; đồng thời triển khai một số giải pháp huy động xã hội và người dân tha gia làm kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, dựa trên tri thức, công nghệ và kỹ năng; thúc đẩy các chương trình truyền thông, trao đổi, đối thoại, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế mới…

Sau khi các đại biểu thảo luận sôi nổi về vấn đề phát triển kinh tế tư nhân, cũng như các đề xuất của Ban IV, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tế của các đại biểu; cũng như kết quả hoạt động và sự đóng góp của Ban IV trong 8 năm xây dựng và vận hành, nhất là trong giai đoạn 2021-2025; khẳng định những đóng góp của Ban IV và các đại biểu được dựng xây bằng trí tuệ, ngọn lửa tâm huyết, gắn kết bởi tinh thần đoàn kết bền chặt vì mục tiêu phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, nghị quyết, chương trình hành động phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành với các nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể; vấn đề là phải triển khai thực hiện cho thật tốt. Do đó phải có tư duy cách tiếp cận mới, mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu; góp phần cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng số, xanh, tuần hoàn; phải đặt thực hiện Nghị quyết 68 nằm trong tổng thể các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về tất cả các lĩnh vực; tổ chức thực hiện phải thần tốc, táo bạo để xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.