Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết Dương Vệ Đông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại các cuộc làm việc, Thủ tướng và lãnh đạo các tập đoàn đã kiểm điểm, rà soát kết quả thực hiện các nội dung công việc đã đưa ra trong các cuộc làm việc trước đây, đặc biệt là rà soát việc thực hiện các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên các lĩnh vực liên quan; xác định các nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới bằng các chương trình, dự án, thời gian thực hiện cụ thể; trong đó có hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái năng lượng; có giải pháp chuyển đổi phương tiện giao thông xanh cho người dân Việt Nam; hỗ trợ tài chính để Việt Nam kết nối lưới điện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và phát triển giao thông kết nối với Trung Quốc…

Về hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái năng lượng, tại cuộc Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Kỹ thuật Hoa Điện - tập đoàn 13 năm liên tiếp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu Fortune Global 500, ông Bành Cương Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn cho biết Tập đoàn Hoa Điện xác định chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam, với công thức “1+1+1+N” (1 thực thể kinh doanh tại Việt Nam + 1 trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam + 1 căn cứ, cơ sở chế tạo tại Việt Nam + nhiều dự án hợp tác tại Việt Nam); đã đầu tư lũy kế 2,8 tỷ USD gồm các dự án: Nhà máy điện Duyên Hải 2, tỉnh Trà Vinh (cũ) và các Dự án điện gió tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông Bành Cương Bình chia sẻ tập đoàn đang tích cực đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, bảo đảm an toàn năng lượng, chuyển đổi năng lượng cho phía Việt Nam; mong muốn tăng cường đầu tư, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, cụ thể là trong các lĩnh vực như năng lượng gió, hydro xanh, điện tích năng, năng lượng Mặt Trời, cải tạo nâng cấp hệ thống điện, cải thiện kỹ thuật các nhà máy điện và nâng cao hiệu suất năng lượng; đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan của Việt Nam hợp tác với tập đoàn, xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh lâu dài, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ vui mừng vì những ý kiến của Thủ tướng đưa ra trong cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hoa Điện cách đây hơn 3 tháng đang được triển khai tích cực; chúc mừng Tập đoàn đầu tư, kinh doanh hiệu quả trong đó có các dự án tại Việt Nam; đánh giá cao Tập đoàn Hoa Điện có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam với công thức “1+1+1+N”, đồng thời tham gia làm công tác an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.