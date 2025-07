Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc thi công các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

* Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài 188,2km, đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố, quy mô đầu tư phân kỳ 4 làn xe. Dự án được khởi công ngày 17/6/2023; dự kiến dự án cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần vận hành độc lập do các tỉnh, thành phố có dự án đi qua làm cơ quan chủ quản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra tiến độ thi công Gói thầu số 42, dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần vật tư thiết bị xây dựng công trình 624 thi công.



Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, đại diện các nhà thầu cho biết, Gói thầu số 42 dài 16,926 km; dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2026. Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, các nhà thầu huy động 116 đầu xe máy các loại; tổ chức 19 mũi thi công; nguồn vật liệu phục vụ dự án được đảm bảo. Dự kiến dự án hoàn thành đắp, gia tải 30/10/2025; triển khai thi công lớp cấp phối đá dăm bắt đầu 01/10/2025; thi công thảm thử tháng 11/2025; thảm bê tông nhựa đại trà tháng 12/2025; vừa thi công dỡ tải, vừa thi công kết cấu mặt đường và hoàn thành trong năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Kiểm tra thực địa thi công dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tỉnh An Giang đã vào cuộc quyết liệt giải phóng mặt bằng, đến nay không còn khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng. Các đơn vị nhà thầu triển khai thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm xuyên ngày nghỉ, lễ”.



Yêu cầu rà soát, xây dựng lại đường găng tiến độ với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", tăng tốc để ngày 19/12/2025 cơ bản thông xe kỹ thuật gói thầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thông xe kỹ thuật, đưa vào khai thác sớm chỉ số ICOR sẽ giảm đi, tạo không gian phát triển mới, giá trị gia tăng của đất tăng lên.



Thủ tướng đề nghị địa phương tăng cường động viên công nhân trên công trường. Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần vật tư thiết bị xây dựng công trình 624 huy động thêm nhà thầu ở địa phương tham gia thi công. Quân khu 9, Công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể... tích cực vào cuộc hỗ trợ nhà thầu hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.