Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không khí đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, sẽ tạo thành quả đặc biệt

* Phát triển hạ tầng chiến lược, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển

Tiếp nối những kết quả tích cực, ý nghĩa của Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 80 dự án, công trình với tổng số vốn đầu tư khoảng 450 nghìn tỷ đồng để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, trọng điểm quốc gia trên cả nước, vào ngày 19/4/2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự kiện khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo khí thế trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc, thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo không gian phát triển mới, tạo công ăn việc làm, sinh kế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Các dự án, công trình được khởi công, khánh thành dịp này thuộc các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng đô thị, nhà ở xã hội, nông nghiệp phát triển nông thôn, quốc phòng, văn hóa thể thao, giáo dục, y tế… Trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình khởi công. Có 129 dự án, công trình được đầu tư nguồn vốn Nhà nước, với 478 ngàn tỷ đồng; 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác gồm cả vốn FDI, với 802 ngàn tỷ đồng.

Nhiều công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành như: Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, Hà Nội của Tập đoàn Vingroup có tổng diện tích hơn 900 ngàn m2 – là Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong Top 10 thế giới, hoàn thành chỉ sau 10 tháng thi công; công trình Tòa tháp Saigon Marina tại Thành phố Hồ Chí Minh, công trình khởi đầu cho hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng do Việt Nam làm chủ công nghệ xây dựng cầu dây văng nhịp lớn với thời gian thi công rút ngắn 4 tháng; dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, với quy mô 1.000 giường bệnh, được xếp vào dự án nhóm A, công trình cấp 1, thuộc dự án trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ; các công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng,…

Bên cạnh đó, nhiều dự án tiêu biểu được khởi công như: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) - công trình tiêu biểu về nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data, có tổng mức đầu tư khoảng 10 ngàn tỷ đồng; Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao, hướng tới trở thành một trong 10 sân bay hiện đại nhất thế giới, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh và khu vực lân cận, đặc biệt là vùng Thủ đô; Khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn, phục vụ cho Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, đường giao thông Đất Mũi – Cảng Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, với tổng số vốn hơn 60 ngàn tỷ đồng; các dự án cầu Ngọc Hồi kết nối thành phố Hà Nội với Hưng Yên, mở rộng cao tốc Long Thành - Thành phố Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, là có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công với hàng chục ngàn căn hộ. Ngoài ra, phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 334.000 căn được hoàn thành đã trở thành “Công trình Quốc gia đặc biệt”, về đích sớm hơn 5 năm so với mục tiêu Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra, thể hiện đúng “Công trình của ý Đảng, lòng dân”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu tại sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử - một trong những "chiến công hiển hách” và là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đã giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Theo Thủ tướng, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử, quá khứ oai hùng của cha ông; nhìn lại để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất; nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn sự hi sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sĩ của dân tộc; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hiện nay, chúng ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra, quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trong bối cảnh đó, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều quyết sách lịch sử, chiến lược như: cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 8,3-8,5% và 2 con số trong giai đoạn tiếp theo; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc hoàn thành các dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia…

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo việc tập trung nguồn lực thực hiện 03 đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó có phát triển hạ tầng chiến lược, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Một loạt các tuyến quốc lộ, cao tốc huyết mạch được hình thành, các dự án quan trọng có quy mô lớn, nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế, các khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng y tế, giáo dục, xã hội được đầu tư, xây dựng. Chúng ta đang phấn đấu đến hết năm 2025, cả nước có ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc; 1000km đường bộ ven biển, cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, khởi công đường sắt tốc độ cao, từng bước hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị, xây dựng các cảng biển lớn Cần Giờ, Hòn Khoai; triển khai các công trình hạ tầng chiến lược kết nối với Lào, Campuchia và ASEAN… Đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng của đất nước trong giai đoạn mới.