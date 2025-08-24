Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để bộ máy hành chính cấp xã hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Hội nghị đánh giá, sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, xã; thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu. Các Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động, từ ngày 1/7 đến ngày 19/8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ. Trên cơ sở 30 Nghị định của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 66 thông tư phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và hướng dẫn thực hiện. Tính đến ngày 19/8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả. Tính đến ngày 15/8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Còn 354 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô. Còn 601 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ cho rằng, việc thực hiện giải quyết công việc theo phân cấp, phân quyền còn lúng túng. Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, nhiều đơn vị thiếu cán bộ chuyên môn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, lưu trữ hồ sơ, số hóa tài liệu…chưa đồng bộ; công tác tài chính, ngân sách còn vướng mắc trong bàn giao hồ sơ, số liệu… Đặc biệt, sau sắp xếp, chính quyền địa phương cấp xã mới tập trung sắp xếp, tổ chức vận hành theo mô hình mới và giải quyết thủ tục hành chính; chưa khai thác tốt không gian mới và chưa thể hiện rõ kiến tạo phát triển… Lãnh đạo các bộ, ngành cho biết đã cử cán bộ và sẵn sàng cử cán bộ từ bộ, ngành xuống tỉnh, thành phố, thậm chí cấp xã để hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc cách mạng về tổ chức, sắp xếp lại giang sơn nhằm trang bị hành trang, tạo khí thế, động lực mới để cả nước bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được Chính phủ đã vào cuộc tích cực, nhận được sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; có sự vào cuộc tích cực, chủ động của tất cả các cấp, ngành, địa phương; được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân, doanh nghiệp. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay cơ bản “thuận buồm, xuôi gió”, đang đi vào ổn định, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân; giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Cho rằng, đây là việc lớn và khó nên trong quá trình thực hiện, khó tránh khỏi những vướng mắc, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc để bộ máy đơn vị hành chính, nhất là ở cấp xã hoạt động trơn tru, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các bộ, ngành trên cơ sở pháp luật, Nghị định đã có, tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý, quy định để có cơ sở căn cứ thực hiện; tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ; trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch xác định định hướng phát triển không gian mới, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi đơn vị cấp xã, cấp tỉnh.

Thủ tướng lưu ý rà soát tổng thể, phân loại về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở đó xây dựng vị trí việc làm, xác định biên chế để điều chỉnh, bổ sung. Các bộ, ngành cử cán bộ xuống địa phương phải căn cứ vào nhu cầu của địa phương và theo sự sắp xếp, bố trí, điều phối của chính quyền cấp tỉnh. Các bên liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo hợp lý, khoa học, tránh lãng phí, song cũng không để khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nếu cần phải đề xuất, thời có hướng dẫn cho địa phương thực hiện mua sắm. Các bên liên quan hướng dẫn địa phương thu, chi tài chính, ngân sách, nếu thừa thì điều chuyển, thiếu phải bổ sung; rà soát tổng thể về hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số để tăng cường, bổ sung; đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế huy động nguồn lực. Các đơn vị thống nhất công nghệ, hạ tầng, nền tảng phải đúng, đủ, sạch, sống, cùng một hệ thống, cùng ngôn ngữ, cùng hệ đo lường, đảm bảo hiện đại, kết nối liên thông; sớm hoàn thành công cụ đo lường mức độ, kết quả công việc của hệ thống hạnh chính và cán bộ, công chức, viên chức; đối với 17 bộ, ngành có hệ thống thủ tục hành chính phải kết nối, thống nhất, liên thông với nhau.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ trướng, Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tích cực chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Các bộ, ngành, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động ở cấp cơ sở; tăng cường tập huấn, hướng dẫn để cán bộ cơ sở sớm bắt kịp với công việc.

Lưu ý, các cơ quan truyền thông căn cứ tình hình cụ thể đẩy mạnh truyền thông chính sách, đặc biệt giới thiệu mô hình hay, cách làm tốt, có hiệu quả để nhân rộng, phản ánh những vướng mắc và đề xuất giải pháp, Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, biểu dương, khen thưởng kịp thời đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt, cũng như xử lý tổ chức, cá nhân cố tình gây cản trở, ách tắc quá trình phát triển.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước vào ngày 26/8; chuẩn bị, tổ chức thật tốt Triển lãm 80 hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, khai mạc vào ngày 28/8./.