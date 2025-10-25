Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các nước cùng thực hiện “5 đẩy mạnh” triển khai Công ước Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu đề dẫn Phiên thảo luận toàn thể cấp cao thứ nhất tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng Thư ký và đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc đã đến dự Lễ mở ký, trong đó đã có gần 70 nước và tổ chức tham gia ký Công ước, qua đó cùng thúc đẩy và ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm trọng trách tổ chức Lễ mở ký, sự kiện lịch sử khởi đầu một giai đoạn mới trong hợp tác toàn cầu về chống tội phạm mạng.

Cho rằng những thành tựu to lớn chưa từng thấy của khoa học công nghệ đã làm thay đổi căn bản cấu trúc của nền kinh tế, phương thức sản xuất và quản trị xã hội toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia để phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những nguy cơ chưa từng có tiền lệ như tội phạm mạng, tấn công mạng. “Đây là thách thức chung của cả nhân loại mang tính toàn diện, toàn dân, toàn cầu: Không có an ninh mạng vững chắc - sẽ không có xã hội số an toàn”, Thủ tướng khẳng định.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, dân tộc, mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Chính phủ cho biết, nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm an ninh mạng và chống tội phạm mạng là trụ cột, “xương sống” của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược, luật pháp, chương trình hành động về chống tội phạm, chuyển đổi tư duy chiến lược từ “Phòng thủ bị động” sang “Chủ động, tích cực tiến công”, xây dựng “Thế trận an ninh mạng chủ động, toàn diện”, từng bước nâng cao năng lực “Tự chủ - Tự lực - Tự cường” về an ninh mạng.

Thủ tướng cho biết, với nhận thức “không một quốc gia nào đủ mạnh để đơn độc chống lại tội phạm mạng”, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, luôn luôn sẵn sàng để đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh mạng toàn cầu. Việc tham gia, thúc đẩy và đăng cai tổ chức Lễ mở ký Hà Nội là minh chứng quan trọng cho cam kết và nỗ lực này.