Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Australia đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đại diện các doanh nghiệp Australia tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại sứ quán Việt Nam tại Australia; Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia; Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cùng dự diễn đàn về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Về phía phía Australia có đồng Bộ trưởng Sản xuất và Thương mại Tim Ayres; Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allan; lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp. Đặc biệt, diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo gần 200 doanh nghiệp Việt Nam và Australia.

Trên đà phát triển tốt đẹp quan hệ Việt Nam – Australia trong hơn 50 năm qua, hợp tác thương mại, đầu tư phát triển giữa hai nước ngày càng được thúc đẩy, mở rộng. Đến nay, với hơn 630 dự án và hơn 2,03 tỷ USD vốn đăng ký, Australia xếp thứ 20/145 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, đa số trong lĩnh vực chế biến, chế tạo. Việt Nam đã đầu tư sang Australia hơn 90 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 550 triệu USD. Trong năm 2023, thương mại song phương đạt khoảng 14 tỷ USD, thuộc nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Tại diễn đàn, các đại biểu được giới thiệu về tình hình hợp tác và tiềm năng, cơ hội đầu tư Việt Nam – Australia. Đại diện các doanh nghiệp hai nước giới thiệu về năng lực và các mong muốn, dự định hợp tác đầu tư kinh doanh.

Đánh giá về lợi thế đi đầu của Việt Nam trong bức tranh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, lãnh đạo Công ty Blackstone Minerals cho biết với nhiều dự án đầu tư đáng kể vào Việt Nam, công ty sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài, ổn định tại Việt Nam…

Trong khi đó, được xem là doanh nghiệp Việt Nam có đầu tư lớn nhất vào Australia, đại diện của Tập đoàn TH đánh giá về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của doanh nghiệp Việt Nam tại Australia.

Từ góc nhìn của nhà đầu tư, ông Andy Ho, Tổng Giám đốc Hội đồng đầu tư, Công ty VinaCapital, cho biết công ty có bề dày và đóng góp đáng kể vào thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; đánh giá cao tiềm năng và kêu gọi các nhà đầu tư Australia tìm hiểu đầu tư phát triển thị trường tài chính, bất động sản, công nghệ, logistics tại Việt Nam…

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn tại Đại học RMIT, thành phố Melbourne - hai địa điểm tạo động lực, truyền cảm hứng cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng vui mừng thông báo dự kiến trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn; khẳng định tuy khoảng cách địa lý có thể xa nhưng tấm lòng và hợp tác giữa hai bên không có gì ngăn cản được, vì lợi ích của hai dân tộc, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng mong các doanh nghiệp góp phần vào điều này.

Trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn, kỳ vọng về “5 điều hơn” khi quan hệ song phương được nâng cấp: Tin cậy chính trị tốt hơn, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư cao hơn, hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn, hợp tác giáo dục và đào tạo, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân sâu sắc hơn, hợp tác du lịch và lao động được đẩy mạnh hơn.

Khái quát những nét lớn về đường lối, chính sách và thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng song vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, không gian hợp tác giữa hai nước. Do đó, Thủ tướng mong muốn các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác này. Chính phủ Việt Nam sẽ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp tục thúc đẩy 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng và nhân lực), cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho nhà đầu tư. Thủ tướng đề nghị phía Australia hỗ trợ Việt Nam trong 3 đột phá chiến lược kể trên.

Trong quá trình hợp tác sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tháo gỡ, giải quyết trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị trong hợp tác, hai bên tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, trong đó Việt Nam có thị trường 100 triệu dân, nhiều mặt hàng của Australia được người Việt Nam ưa chuộng và Việt Nam cũng có lợi thế về nhiều mặt hàng như nông sản, hàng điện tử, may mặc…

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên hợp tác thúc đẩy các động lực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ trên nền tảng đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Người đứng đầu chính phủ cũng mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giao lưu nhân dân, du lịch, văn hóa và giáo dục đào tạo trên cơ sở phát huy mạnh mẽ bản sắc độc đáo và phong phú của hai dân tộc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm hơn phía Australia đã tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, người lao động Việt Nam làm việc, sinh viên Việt Nam học tập. Đặc biệt, Thủ tướng cảm ơn Australia là nước giúp đỡ Việt Nam nhiều nhất về vaccine phòng chống COVID-19, đặc biệt là vaccine cho trẻ em, trong lúc tiếp cận vaccine rất khó khăn. “Lúc khó khăn, hoạn nạn mới biết ai là người tốt, người chân thành, người hết lòng với mình” - Thủ tướng nhấn mạnh.



Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại diễn đàn trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước, Hãng hàng không Vietjet công bố đường bay mới kết nối Melbourne, Australia, với thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đường bay kết nối Hà Nội với Melbourne - thủ phủ của bang Victoria, thành phố lớn nhất của Australia sẽ khai trương từ ngày 3/6/2024 với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Cùng với 58 chuyến bay mỗi tuần giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 5 thành phố lớn nhất của Australia là Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth và Adelaide mà Vietjet đã khai thác trước đó, đường bay mới Hà Nội - Melbourne tiếp nối kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, góp phần mở ra thêm nhiều cơ hội giao lưu văn hoá, giáo dục, phát triển kinh tế, du lịch giữa Việt Nam và Australia.

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu cũng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác (MOU) giữa cơ quan, doanh nghiệp hai nước, gồm thảo thuận giữa: Hãng hàng không Vietjet và Tập đoàn Swissport International hợp tác phát triển dịch vụ hàng không và vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VietnamAirlines) và Đại học RMIT hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo; Công ty Phát điện 3 (EVN GENCO3) và Công ty Corio Generation hợp tác nghiên cứu phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam; Công ty Migreen và Công ty Biocare hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao và bền vững tại Việt Nam.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ và cắt băng khai trương Viện Chính sách Australia – Việt Nam tại Đại học RMIT.

Đánh giá về sự kiện này, đồng Bộ trưởng Sản xuất và Thương mại Australia Tim Ayres và Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allan cho biết với hơn 300.000 người, cộng đồng người Việt Nam tại Australia có đóng góp quan trọng trong xây dựng một đất nước Australia đa văn hóa và là cầu nối, đóng vai trò quan trọng xây dựng, vun đắp quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng thiết thực, hiệu quả. Viện Chính sách Australia – Việt Nam ra đời nhằm nghiên cứu và hiểu rõ hơn về mối quan hệ chiến lược giữa Australia và Việt Nam; góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040” của Australia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc thành lập Viện Chính sách Australia – Việt Nam, tin tưởng viện sẽ tham gia vào việc tham mưu chính sách cho chính phủ hai nước nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phát triển của mỗi nước, vì nhân dân hai nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cũng tại đây, thông tin tới Thủ tướng Phạm Minh Chính về Đại học RMIT, Chủ tịch Đại học RMIT, Giáo sư Alec Cameron cho biết trong gần 25 năm hoạt động tại Việt Nam, RMIT đã đào tạo 20.000 sinh viên Việt Nam - những người đã và đang đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực công tác ở Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Australia và Đại học RMIT trong việc đào tạo sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam; cho biết Việt Nam đặt ưu tiên vào phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo; mong muốn RMIT tiếp tục nâng cao hiệu quả đào tạo tại Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển hết sức tốt đẹp, việc thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ là hết sức quan trọng, Thủ tướng đề nghị RMIT đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và đầu tư dài hạn ở Việt Nam, đóng góp vào hợp tác giáo dục đào tạo giữa hai nước./.