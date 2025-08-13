Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Huy động người dân vào cuộc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

* Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng cả trái tim



Theo Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, nước ta có 53 dân tộc thiểu số với dân số trên 14,4 triệu người, cư trú trên địa bàn chiếm khoảng 3/4 diện tích tự nhiên của cả nước. Sau sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước có khoảng 1.516 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở 32 tỉnh, thành phố.

Chương trình giai đoạn 2021-2030 có 10 đề án về các lĩnh vực cụ thể, với tổng mức vốn để thực hiện giai đoạn 2021-2025 là trên 137.000 tỷ đồng.



Sau 5 năm thực hiện Chương trình có 6 nhóm nhiệm vụ cơ bản đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra gồm mục tiêu về tỷ lệ giảm nghèo: Thu nhập bình quân đầu người; mục tiêu về giáo dục, lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề; bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; mục tiêu về y tế…Có 3 nhóm mục tiêu chưa đạt về cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; mục tiêu số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; và nhóm mục tiêu về công tác định canh, định cư, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào…



Chương trình đã góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; giải quyết tốt các vấn đề về nhở ở, đất ở, quy hoạch, ổn định dân cư; đặt nền móng đầu tư kế cấu hạ tầng, làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.



Từ kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn I, các đại biểu cho rằng thời gian tới cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; giao quyền cho địa phương quyết định từ nội dung chương trình và phân bổ nguồn lực. Các bên liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào chủ động triển khai công việc, phát huy vai trò của lực lượng biên phòng, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng nhằm thực hiện tốt các nội dung trong chương trình đề ra. Các bên liên quan nâng mức đầu tư, hỗ trợ, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường chất lượng và số lượng nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội và tham gia hệ thống chính trị. Cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả, kịp thời những vấn đề cấp thiết của đồng bào; hỗ trợ hiệu quả đối với nhóm đồng bào dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Các bên liên quan cần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ công y tế, giáo dục có chất lượng; cải thiện các vấn đề về bình đẳng giới trong; phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Điều phối viên thường trú Liên họp quốc tại Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa và lợi ích mà Chương trình mang lại và cho biết các cơ quan của Liên hợp quốc đã đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện Chương trình, nhất là hỗ trợ các nhóm yêu thế, dễ bị tổn thương như người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số…; cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện Chương trình, vì mục tiêu phát triển bền vững, toàn diện, bao trùm của Việt Nam.

Để đảm bảo tính hiệu quả cao và bền vững của Chương trình, đại diện của Liên hợp quốc đề xuất thời gian tới cần tiếp tục thúc đẩy giảm nghèo công bằng; đảm bảo an ninh lương thực; thu hẹp khoảng cách về phát triển hạ tầng, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục; tăng cường nguồn lực và năng lực thực thi cho cấp xã. Các bên liên quan hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng cho thanh niên, phụ nữ, các hợp tác xã; thúc đẩy ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ số, dữ liệu; gỡ bỏ rào cản pháp lý cho các dự án đầu tư tại vùng dân tộc và miền núi; tăng cường năng lực phòng, chống và thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, bảo vệ môi trường…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 8 kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. Thủ tướng khẳng định đây là chủ trương đúng và trúng ý Đảng, hợp với lòng dân; chính sách đi đôi với ngân sách; quyết sách đi đôi với tuyên truyền, vận động; nhân dân đồng tình, doanh nghiệp ủng hộ, quân đội và công an vào cuộc tích cực, hiệu quả; tiếp cận giáo dục, y tế, văn hoá…bình đẳng hơn; phát triển bao trùm, toàn diện, bền vững hơn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dùng dân tộc thiểu số, miền núi được nâng cao.

Thủ tướng nêu rõ, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi tổ chức, đơn vị, địa phương mà còn là mệnh lệnh của trái tim, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào và nhân văn cao cả trong việc phát triển bao trùm, toàn diện, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh chương trình này khó mấy cũng phải làm, càng áp lực, càng nỗ lực và làm phải có hiệu quả thực chất.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những đóng góp và những kết quả đã đạt được của cá cấp, các ngành, các chủ thể liên quan trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ý nghĩa này.