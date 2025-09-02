Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc đồng chí Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam và cử khối quân nhân tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm, thể hiện tình cảm đặc biệt, sự coi trọng rất cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với quan hệ Việt - Trung, cũng như sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Vui mừng về kết quả tốt đẹp của chuyến công tác đến Trung Quốc vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO); bày tỏ cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh về sự tiếp đón chu đáo đối với Đoàn đại biểu Việt Nam.



Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay; khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, lựa chọn tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.



Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm; nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam và ủng hộ Việt Nam triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIV.