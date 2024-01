Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ và Tổng thư ký UNCTAD

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Viola Amherd. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chính phủ Thụy Sĩ; chúc mừng thành công Hội nghị WEF Davos 2024 với sự tham gia của gần 3.000 lãnh đạo các chính phủ và doanh nghiệp trên toàn cầu.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, hỗ trợ phát triển, văn hóa, giáo dục; khẳng định việc lãnh đạo hai nước thường xuyên duy trì các tiếp xúc, trao đổi đoàn đã góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước.

Tổng thống Thụy Sĩ đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam trong những năm vừa qua; khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế ưu tiên và quan trọng hàng đầu của Thụy Sĩ ở Đông Nam Á. Tổng thống Thụy Sĩ cam kết sẽ tiếp tục viện trợ phát triển cho Việt Nam, với hơn 40 dự án đang được triển khai trên các lĩnh vực, trong đó có việc chia sẻ kinh nghiệm về phát triển bền vững, giáo dục, doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những thành quả của hợp tác giữa hai nước trong 50 năm qua là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước; là cơ sở để hai bên tiếp tục nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, qua đó rà soát, đánh giá kết quả hợp tác và đề xuất những biện pháp để thúc đẩy hơn nữa hợp tác.

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Thụy Sĩ đã cung cấp ODA, góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư vào Việt Nam; tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất sẽ có cách tiếp cận linh hoạt trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư song phương nhằm tạo thuận lợi cũng như bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước.

Về đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong thời gian tới. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), giảm thiểu các tác động của các nhân tố địa chính trị tới chuỗi cung ứng và sự luân chuyển của hàng hóa ở khu vực và trên toàn cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ hội nhập tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thụy Sĩ, cũng như góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.



Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Rebeca Grynspan, Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc gặp với Tổng Thư ký UNCTAD, bà Rebeca Grynspan nhấn mạnh UNCTAD luôn coi Việt Nam là một hình mẫu về phát triển, về niềm tin và sự lạc quan trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động như hiện nay. Cá nhân bà, với tư cách là nguyên Phó Tổng thống Costa Rica, luôn coi Việt Nam là một hình mẫu trong phát triển và mong muốn được đến thăm Việt Nam.

Tổng Thư ký UNCTAD chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trong năm nay, UNCTAD sẽ tổ chức một Hội nghị toàn cầu và mong muốn Việt Nam cử lãnh đạo tham dự. Đồng thời, bà Rebeca Grynspan bày tỏ mong muốn Việt Nam tham gia, đóng góp tích cực vào việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng UNCTAD trong năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Thư ký dành cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò của UNCTAD trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam trong việc tư vấn, hỗ trợ xây dựng các chính sách phát triển, góp phần duy trì cuộc sống ấm no cho người dân.

Thủ tướng khẳng định nhờ sự hỗ trợ của UNCTAD, Việt Nam vững tin và kiên định các đường lối phát triển đã đề ra; bày tỏ mong muốn UNCTAD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên tất cả các khía cạnh phát triển, giúp đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là tạo điều kiện tuyển dụng thêm nhiều chuyên gia của Việt Nam làm việc tại Ban Thư ký UNCTAD trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng mong muốn UNCTAD phát huy hơn nữa vai trò trong thúc đẩy hợp tác toàn cầu và hợp tác Nam - Nam, nhất là mô hình hợp tác ba bên, giữa Việt Nam với một nước phát triển và một nước kém phát triển hơn.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã chuyển lời mời Tổng Thư ký sớm sang thăm Việt Nam để tiếp tục trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên./.