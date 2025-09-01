Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chào thân ái của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Tổng thống Nga Putin; bày tỏ cảm ơn Tổng thống Putin về những lời chúc mừng nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; cảm ơn Nga đã cử đoàn do Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) dẫn đầu sang tham dự Lễ kỷ niệm và Đoàn quân nhân sang tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm Đại lễ 80 năm của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định đây là những nghĩa cử thể hiện tình cảm chân thành, sự trân trọng của Liên bang Nga đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ của thực dân. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.