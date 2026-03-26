Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là người bạn chân thành, đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; coi trọng việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt trước sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Tổng thống Vladimir Putin tin tưởng với những định hướng chiến lược quan trọng đã được Đại hội XIV đề ra, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045, nâng cao vị thế và vai trò trên trường quốc tế.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam thăm Nga sau Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiếp tục duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương. Đồng thời, Tổng thống Putin bày tỏ sự đánh giá cao và trân trọng những đóng góp to lớn và tình cảm của Thủ tướng Phạm Minh Chính dành cho quan hệ hai nước, khẳng định đồng chí Phạm Minh Chính luôn là người bạn thân thiết của đất nước và nhân dân Nga, là người đồng chí tin cậy của mình. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; Nga mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và Nga có thế mạnh như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng thống Vladimir Putin, các Lãnh đạo và Nhân dân Nga đã dành cho đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng thời, chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Vladimir Putin. Cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng phát triển Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, mong muốn cùng Nga ngày càng làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, phát huy truyền thống tốt đẹp sẵn có, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Tổng thống Vladimir Putin là người bạn lớn, có nhiều đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó và phát triển. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ hài lòng về đà phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt là kết quả chuyến thăm chính thức Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5/2025) và cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin ngay sau kết thúc Đại hội Đảng XIV, góp phần định hướng chiến lược và tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và chân thành, hai nhà lãnh đạo đã thông tin cho nhau về tình hình và định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, với sự nỗ lực của Chính phủ hai nước, các bộ, ngành, địa phương liên quan, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam – Liên bang Nga đang phát triển hết sức tốt đẹp. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao. Thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực. Các hoạt động giao lưu nhân văn được tổ chức thường xuyên; ngày càng có nhiều khách du lịch Nga đến Việt Nam và Nga ngày càng thu hút nhiều sinh viên Việt Nam tới Nga học tập.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi sâu rộng về nhu cầu, tiềm năng của mỗi nước, xác định những lĩnh vực trọng tâm, định hướng lớn trong hợp tác song phương thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga, coi đây là ưu tiên chiến lược lâu dài của cả hai nước.

Hai bên nhất trí cao về việc cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu, thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, thanh toán, vận tải; hướng tới nâng cao kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên xác định hợp tác năng lượng – dầu khí, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở hạ tầng là những lĩnh vực trọng tâm phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước. Đánh giá cao nỗ lực của cả hai nước, trong đó có hai Chính phủ, trong việc nỗ lực kết thúc đàm phán, ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định đây là hướng hợp tác quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững và sẽ chỉ đạo Chính phủ Nga khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, sớm khởi động dự án, để dự án trở thành biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga trong kỷ nguyên mới. Hai bên ủng hộ các doanh nghiệp năng lượng, dầu khí của hai nước tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư và hoạt động trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hai bên cho rằng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật quân sự, an ninh, khoa học – công nghệ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nền khoa học cơ bản cũng như các công nghệ vượt trội của Liên bang Nga, một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này và đề nghị, trên cơ sở kinh nghiệm hợp tác trong Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, hai bên chú trọng, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học cơ bản, công nghệ mới, công nghệ cao, y sinh và hàng không vũ trụ.

Hai bên nhất trí cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho công dân của hai nước, qua đó thúc đẩy du lịch, thu hút thêm khách du lịch Nga tới Việt Nam và khách du lịch Việt Nam tới Nga. Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường học bổng cho sinh viên Việt Nam để tăng số lượng du học sinh Việt Nam tại Nga.

Hai nhà lãnh đạo đã dành thời gian chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN; đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Tổng thống Vladimir Putin vui vẻ nhận lời.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin. Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Moskva lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác./.