Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Bhutan đến Việt Nam, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu ấn tượng Bhutan đạt được dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương thời gian qua. Đặc biệt là phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái; đánh giá cao triết lý “Hạnh phúc Quốc gia Tổng thể” mà Bhutan kiên định thực hiện, cho đây là một tiêu chí truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế trong việc hướng tới phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững.

Đánh giá cao sự phát triển tích cực quan hệ hai nước từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012 đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam và Bhutan chia sẻ nhiều tương đồng về văn hóa, kinh tế và mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam của Quốc vương sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước, trong bối cảnh khu vực và quốc tế có những diễn biến nhanh, phức tạp; đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác cùng đối phó với những thách thức chung của khu vực và thế giới.

Thủ tướng đã thông tin với Quốc vương về quá trình xây dựng đất nước kể từ khi Việt Nam giành độc lập cách đây 80 năm, chia sẻ về đường lối, định hướng và mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới.