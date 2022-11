Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của “đất nước chùa tháp”; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Ngài Chủ tịch; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khoá V tháng 6 và giành nhiều thành tựu quan trọng; tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như không ngừng nâng cao vị thế ở khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh giá chuyến thăm quan trọng này của Thủ tướng không chỉ góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công trong tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thịnh vượng, hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ phấn khởi về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Campuchia những năm qua; đánh giá cao việc hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022” kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; phát huy tốt các cơ chế hợp tác song phương, cũng như hợp tác tốt trong các khuôn khổ hợp tác quốc tế, khu vực và tiểu vùng, trong đó có các diễn đàn nghị viện đa phương.

Thông báo với Chủ tịch Thượng viện Say Chhum về kết quả hội đàm trước đó với Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Thượng viện Campuchia tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước; quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại; tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lâu dài tại Campuchia, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Qua Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ./.