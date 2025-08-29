Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee sau chuyến thăm chính thức tới New Zealand (tháng 3/2024); gửi lời chào thân tình đến Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon; hoan nghênh và đánh giá cao Chủ tịch Quốc hội New Zealand sang thăm Việt Nam trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện của quan hệ hợp tác song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Christopher Luxon tháng 2/2025.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của Thủ tướng đối với quan hệ Việt Nam – New Zealand, bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và vui mừng có dịp sang thăm và chứng kiến không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh của Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua. Đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng, Chính phủ và Quốc hội New Zealand ưu tiên tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối ngoại của New Zealand ở khu vực; cho biết Quốc hội New Zealand cam kết mạnh mẽ ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn New Zealand đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là kết quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực của cả hai bên trong suốt hơn 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước; đề nghị hai bên tích cực phối hợp cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu tương xứng với khuôn khổ mối quan hệ ở tầm cao mới.