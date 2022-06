Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mozambique

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Mozambique bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Mozambique lần đầu tiên được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024 với số phiếu rất ấn tượng và tin tưởng Mozambique sẽ hoàn thành tốt trọng trách này, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới.

Nhân dịp tháng 6 mang ý nghĩa lịch sử với Mozambique và quan hệ Việt Nam - Mozambique, đánh dấu 47 năm ngày tuyên bố độc lập của Mozambique và cũng là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (25/6/1975 - 25/6/2022), Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng tới Bà Chủ tịch Quốc hội và Nhân dân Mozambique.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique, coi Mozambique là một trong những đối tác hợp tác trọng điểm của Việt Nam tại châu Phi.

Thủ tướng nhấn mạnh hai nước có nhiều nét tương đồng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và khát vọng, mục tiêu phát triển đất nước; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực chính trị - ngoại giao, viễn thông, nông nghiệp, thương mại, giáo dục.

Hai nước duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn các cấp ở kênh Đảng cũng như Nhà nước; tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đa phương. Ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quan hệ hợp tác tốt đẹp tiếp tục được thúc đẩy, thể hiện qua hội đàm trực tuyến cấp cao ngày 06/6/2022 vừa qua giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Frelimo, Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi và chuyến thăm Việt Nam lần này của Bà Chủ tịch Quốc hội. Hợp tác kinh tế phát triển năng động với điểm sáng là liên doanh viễn thông Movitel của Tập đoàn Viettel.

Thủ tướng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique còn rất lớn, có nhiều dư địa để phát triển, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển và đối ngoại, hội nhập với Mozambique; đề xuất các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho quá trình triển khai.

Theo đó, hai bên cần tăng cường hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu Nhân dân để thắt chặt hơn nữa tin cậy chính trị, tạo xung lực mới cho hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế; phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban liên chính phủ song phương; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng đề nghị Mozambique ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về giải quyết hòa bình các tranh chấp, bảo đảm tự do, an toàn hàng không, hàng hải trên Biển Đông; đề nghị hai bên quyết tâm nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương thông qua tạo điều kiện cho việc tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp hai bên; hỗ trợ nhau đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường tại châu Phi và châu Á; phối hợp chặt chẽ thúc đẩy triển khai giai đoạn tiếp theo dự án hợp tác nông nghiệp là lĩnh vực hợp tác ưu tiên, góp phần tăng cường an ninh lương thực cho Mozambique; tăng cường hợp tác giáo dục-y tế, Việt Nam sẵn sàng tăng học bổng dành cho sinh viên Mozambique và cử thêm các chuyên gia y tế sang Mozambique; nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, công nghiệp chế biến, văn hóa, du lịch...

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị các cơ quan chức năng Mozambique tiếp tục tạo thuận lợi cho liên doanh viễn thông Movitel hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Mozambique, xứng đáng là biểu tượng thành công cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Mozambique.

Thủ tướng mong Quốc hội Mozambique sẽ có nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ các tập đoàn lớn mà cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chủ tịch Quốc hội Mozambique cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thủ tướng Phạm Minh Chính; chúc mừng Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế-xã hội, ứng phó với đại dịch COVID-19; đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và Liên hợp quốc, chia sẻ, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias khẳng định Mozambique coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất tại châu Á; đánh giá rất cao hoạt động hợp tác, hỗ trợ, đầu tư của Việt Nam với Mozambique trong lĩnh vực nông nghiệp và viễn thông với liên doanh Movitel rất thành công; cam kết phát huy vai trò cơ quan lập pháp ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai Chính phủ, nhất là trong triển khai các biện pháp Thủ tướng Việt Nam vừa đề xuất./.