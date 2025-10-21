Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hungary

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo và đoàn đại biểu Quốc hội Hungary thăm chính thức Việt Nam, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hungary có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary nói chung.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống khu vực Trung Đông Âu, trong đó Hungary là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Hungary vào tháng 1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua; cho rằng, chuyến thăm của Ngài Chủ tịch là dấu mốc mới quan trọng trong việc củng cố và làm sâu sắc quan hệ hai nước thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông tin tới Chủ tịch Quốc hội Hungary về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian gần đây; chia sẻ những định hướng chiến lược lớn, mục tiêu, giải pháp, bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế, luật pháp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bày tỏ vui mừng và xúc động khi thăm lại Việt Nam sau 10 năm; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; trân trọng chuyển lời chào và lời mời của Tổng thống Sulyok Tamas tới Tổng Bí thư Tô Lâm sớm thăm Hungary; bày tỏ hết sức ngưỡng mộ những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới; đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Hungary tại Đông Nam Á.