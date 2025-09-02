Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hun Sen và Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và tầm vóc vĩ đại của Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Campuchia - Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; nhấn mạnh tình hữu nghị này là tài sản chung vô giá của hai nước và ba nước.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia, đặc biệt là chính trị ổn định, có bước tiến về phát triển kinh tế và vai trò ngày càng được khẳng định tại các diễn đàn khu vực và trên thế giới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu cùng với sự đoàn kết của toàn dân, Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh.