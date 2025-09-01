Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tới ông Vương Hộ Ninh và các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh nhiệt liệt chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đồng chí, anh em, gắn bó và cùng chia sẻ tương lai. Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Ông bày tỏ tin tưởng và chúc Việt Nam thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn về kinh tế và lý luận mà Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã giành được trong thời gian qua, nhất là những thành tựu về Trung Quốc hóa, thời đại hóa chủ nghĩa Marx, kết hợp các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa với tình hình thực tiễn cụ thể tại Trung Quốc; kết hợp giữa tinh hoa văn hóa truyền thống Trung Hoa với chủ nghĩa Marx.

Thủ tướng cũng giới thiệu một số thành tựu trong công tác hoàn thiện lý luận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam với 3 trụ cột chính là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cùng với 6 nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, đối ngoại, an ninh quốc phòng, văn hóa, công bằng xã hội, xây dựng Đảng; 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và 3 đột phá chiến lược. Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình đó, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn tham khảo những bước phát triển mới về lý luận và thực tiễn của Trung Quốc.

Nhất trí với những ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đánh giá cao những thành quả, sáng tạo lý luận quan trọng của Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là kết hợp Chủ nghĩa Marx với thực tiễn của Việt Nam; bày tỏ luôn dõi theo và khâm phục về những bước tiến lớn trong cải cách của Việt Nam gần đây, thể hiện qua việc nền kinh tế phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân được nâng cao đáng kể.

Ông Vương Hộ Ninh chia sẻ và giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính một số thành quả sáng tạo mới về lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong kết hợp chủ nghĩa Marx với thực tiễn và truyền thống văn hóa ưu tú của Trung Quốc, về bố cục chiến lược “bốn toàn diện” và “năm trong một”; nhấn mạnh hai nước có những điểm tương đồng sâu sắc về hệ thống lý luận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước./.