Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ hhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, thể hiện tình cảm anh em, đồng chí và sự đoàn kết ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, một biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế, được nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ của Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam ngày nay.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả tốt đẹp đạt được tại cuộc hội đàm giữa Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba với Tổng Bí thư Tô Lâm và cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường; nhấn mạnh việc Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát sao tình hình Cuba; chia sẻ những khó khăn, thách thức Cuba đang phải đối mặt; tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đất nước Cuba anh em sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng, giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Miguel Diaz Canel bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba trở lại thăm Việt Nam và gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp về các chuyến thăm Việt Nam trong năm 2013, 2018 và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua cũng như không khí hào hùng tại Lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam, cho rằng những kết quả này luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel đánh giá việc hai bên trao đổi thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc ở các cấp thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba; khẳng định mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, cũng như chia sẻ kinh nghiệm đạt được trong công cuộc đổi mới của Việt Nam và cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội của Cuba.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, giúp Cuba vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của bao vây cấm vận và bối cảnh quốc tế phức tạp; đánh giá cao các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba cho phát triển kinh tế - xã hội của Cuba và tăng cường quan hệ kinh tế song phương theo hướng thực chất, tận dụng các thế mạnh có tính bổ sung lẫn nhau giữa hai nước.