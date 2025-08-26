Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là công trình quốc gia đặc biệt của ý Đảng, lòng Dân

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo cơ quan của Đảng ở Trung ương, Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện Đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Dấu mốc lịch sử - kỳ tích Việt Nam

Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 13/4/2025 tại Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước từ nay đến năm 2025. Ngày 5/10/2024 tại Hà Nội, Chính phủ đã phát động Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước để huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện mục tiêu trong năm 2025 hoàn thành 3 nhiệm vụ: Hỗ trợ nhà ở cho người có công; hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên.

Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp; ban hành văn bản hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với lời kêu gọi của Thủ tướng “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít”, Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025" được toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, các doanh nghiệp, tổ chức tích cực hưởng ứng tham gia.

Đến nay, cả nước đã xây mới, sửa chữa 334.234 căn nhà (xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn); cùng với ngân sách nhà nước, cả nước huy động được hơn 24.761 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; huy động hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công lao động với hơn 454.000 lượt người hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Nhiều bộ, cơ quan đã huy động nguồn lực và hỗ trợ rất lớn cho Chương trình như: Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng, huy động hơn 414.000 ngày công và gần 63.000 lượt phương tiện. Bộ Công an đã hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng. Ngành Ngân hàng đã hỗ trợ hơn 1.800 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huy động thông qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hơn 125,88 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đóng góp hơn 485.000 ngày công lao động...

Nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai, trong đó tiêu biểu là các mô hình: “Mỗi người một tay để xây mái ấm” tại Lâm Đồng; “Nghĩa xóm làng, tấc vàng cũng hiến” ở Tuyên Quang; “3 cứng trong lòng dân” ở Quảng Trị; “Tấc đất nghĩa tình” ở Bắc Giang (cũ); “Thành lập đội thanh niên xung kích, đội mô tô tình nguyện tham gia giúp các hộ dân vận chuyển, xây dựng nhà ở miễn phí” ở Hà Giang (cũ); “Tổ đội xung kích tình nguyện” tại các xã miền núi của tỉnh Quảng Nam (cũ). Tỉnh Lào Cai thành lập các “tổ đổi công” giúp nhau xây dựng nhà; tỉnh Vĩnh Long có mô hình 1 ngày dã ngoại giúp dân, mô hình đồng hành cùng người nghèo, mô hình nghe dân nói, làm dân tin...