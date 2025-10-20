Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thông điệp tới hội nghị UNCTAD16

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thông điệp tới hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu thông qua video ghi hình, chúc mừng hội nghị và chia sẻ 3 thông điệp đến hội nghị.

Thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh thế giới đang sống trong giai đoạn bước ngoặt của lịch sử, đòi hỏi con người phải thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm, phải nghĩ sâu, làm lớn hơn. Thủ tướng cho rằng cần đặt con người làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực, là mục tiêu của sự phát triển. Vì vậy, mọi chính sách phải hướng đến phát triển con người. Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng khẳng định cần lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng; cần lấy bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội làm động lực chính để tập trung phát triển nhanh nhưng bền vững.

Thứ hai, hơn lúc nào hết, trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng cho rằng cần kêu gọi sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác cùng nhau để thúc đẩy phát triển toàn cầu. Mọi vấn đề hiện nay đều liên quan tới toàn dân, toàn diện, toàn cầu. Vì vậy, thế giới phải bảo đảm một trật tự thế giới công bằng, minh bạch, dựa trên luật lệ, coi đó là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung cho tất cả người dân. Thủ tướng nhấn mạnh cần cải tổ, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay thúc đẩy cải tổ mạnh mẽ và hiệu quả hệ thống thương mại và tài chính đa phương theo hướng mở, công bằng, bao trùm, đáp ứng lợi ích của tất cả các quốc gia.

Sau cùng, Thủ tướng khẳng định Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng bày tỏ Việt Nam kiên định ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong đảm bảo môi trường hòa bình, thúc đẩy hợp tác, giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu, toàn dân, trong đó có thương mại, đầu tư và phát triển bao trùm, bền vững.

Dự kiến, sự kiện sẽ diễn ra từ nay tới ngày 23/10. Hội nghị, do Thụy Sĩ và UNCTAD tổ chức, quy tụ các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, bộ trưởng thương mại và kinh tế, những người đoạt giải Nobel, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các chuyên gia uy tín để tham gia vào cuộc đối thoại cấp cao về các xu hướng toàn cầu và phương pháp tiếp cận chính sách trong thương mại, đầu tư, phát triển và kinh tế số.

Phát biểu họp báo trước khi hội nghị diễn ra, bà Rebeca Grynspan – Tổng thư ký UNCTAD - cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng sẽ tham dự hội nghị, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của UNCTAD. Theo bà, đây là hội nghị thương mại lớn nhất của LHQ trong 4 năm qua và UNCTAD16 diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với thương mại toàn cầu cũng như chủ nghĩa đa phương khi thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính đột phá. Cũng theo bà Rebeca Grynspan, những quyết định đưa ra tại UNCTAD16 sẽ tác động đến tương lai của thương mại, chính sách phát triển toàn cầu và các cuộc tranh luận sau này. Trong những ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận về những thách thức quan trọng nhất đối với kinh tế toàn cầu và bối cảnh của chính trị kinh tế hiện nay./.