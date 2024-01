Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp nhiều lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế bên lề WEF Davos 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai Thủ tướng vui mừng gặp lại sau chuyến thăm Việt Nam hết sức thành công của Thủ tướng Hun Manet tháng 12/2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ Việt Nam vừa trang trọng kỉ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Hai Thủ tướng mong muốn kết nối giao thông giữa hai nước sẽ được tăng cường, trong đó có kết nối đường cao tốc, đặc biệt là kết nối Phnom Penh với Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp với Lào đẩy mạnh các gói du lịch "Một hành trình ba điểm đến". Bộ trưởng Văn hóa của 3 nước Campuchia, Lào, Việt Nam sẽ gặp và bàn cụ thể biện pháp hợp tác văn hóa du lịch.

Hai bên cũng nhất trí việc giải quyết các khu vực thuộc 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc sẽ tiếp tục được thúc đẩy.



Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Slovakia; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã luôn hỗ trợ Việt Nam trong hơn 70 năm qua, trong đó, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo là một điểm sáng. Slovakia đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ, trong đó có nhiều người hiện giữ cương vị chủ chốt trong Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Slovakia đã viện trợ 100.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca cho Việt Nam đúng vào thời điểm việc tiếp cận vaccine khó khăn, góp phần giúp Việt Nam sớm vượt qua dịch bệnh COVID-19 và mở cửa, phục hồi kinh tế.

Thủ tướng Slovakia bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính; cho biết luôn ghi nhớ những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho ông sự đón tiếp nồng ấm và trọng thị.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Slovakia ủng hộ và thúc đẩy quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Slovakia đầu tư và làm ăn tại Việt Nam; bày tỏ mong muốn Slovakia thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” (IUU) đối với thủy sản Việt Nam.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công của các chuyến thăm cấp cao; tăng cường quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực trên tinh thần phát huy các thế mạnh để bổ sung, hỗ trợ cho nhau và giúp nhau khắc phục những hạn chế; tăng cường hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên giữa hai nước; nhất trí phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương, như Liên hợp quốc, Hội nghị Á - Âu (ASEM), cơ chế hợp tác giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với EU.

Thủ tướng Slovakia mong Việt Nam miễn thị thực cho công dân Slovakia để tạo thuận lợi hơn nữa cho du lịch và các hoạt động kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Slovakia công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là dân tộc thiểu số; mong chính quyền các cấp của Slovakia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam có cuộc sống ổn định, hòa nhập tốt với sở tại, đóng góp vào sự phát triển của sở tại và thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Slovakia sớm thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Slovakia cũng trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Slovakia vào thời gian thích hợp.

*Tại cuộc gặp với Chủ tịch GAVI, ông Jose Manuel Barroso, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn GAVI đã có sự hỗ trợ hết sức quý báu cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19; đánh giá cao vai trò của GAVI cùng các tổ chức quốc tế như WHO và cá nhân ông Barroso trong việc thúc đẩy phân bổ vaccine công bằng hơn trên toàn cầu, đặc biệt là tại các nước đang phát triển trong đại dịch. Thủ tướng cảm ơn GAVI đã hợp tác hết sức chặt chẽ và có hiệu quả với ngành y tế, thông qua các dự án hỗ trợ với kinh phí nhiều triệu USD nhằm triển khai các vaccine mới trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em Việt Nam; các hoạt động tiến tới loại trừ bệnh sởi, bệnh rubella; tăng cường chất lượng tiêm chủng; hỗ trợ dây chuyền lạnh bảo quản vaccine… Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị GAVI tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam phòng chống các loại dịch bệnh, xây dựng Trung tâm mua bán vaccine tập trung tại Bộ Y tế, chuyển giao công nghệ mRNA cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi vaccine với GAVI, làm cho tiếp cận vaccine dễ dàng hơn trên toàn cầu.

Chủ tịch GAVI Jose Manuel Barroso chúc mừng Việt Nam thực hiện thành công chiến lược vaccine, là một trong những nước thành công nhất trong thực hiện miễn dịch cộng đồng, kiểm soát đại dịch COVID-19. Ông Barroso cho biết GAVI sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine phòng chống các dịch bệnh, nhất là trong Chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch và thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ vaccine mRNA để phát triển, sản xuất vaccine, sinh phẩm ở Việt Nam; giúp kết nối chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài có uy tín, sẵn sàng hợp tác, tạo thuận lợi chuyển giao công nghệ, kỹ năng sản xuất sinh phẩm, vaccine cho Việt Nam.

*Gặp Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ và đánh giá cao vai trò của WIPO trong việc định hình các chính sách, dịch vụ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo để đưa tri thức vào phát triển kinh tế - xã hội; cảm ơn WIPO đã hỗ trợ Việt Nam nhiều năm qua, gần đây là trong việc xây dựng và triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030 của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định bảo vệ sở hữu trí tuệ là vấn đề lớn toàn cầu, cần được thúc đẩy, là nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ; hy vọng WIPO tiếp tục tư vấn, đóng góp ý kiến để Việt Nam làm tốt hơn công tác bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Tổng Giám đốc WIPO nhận định Việt Nam là một hình mẫu về chú trọng đến bảo vệ sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam; khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực này. WIPO khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam liên quan đến vấn đề sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa truyền thống.

Thủ tướng đề nghị WIPO tiếp tục ủng hộ Việt Nam triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030, ủng hộ Việt Nam cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương hơn nữa. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chia sẻ Việt Nam sẽ sớm xây dựng chương trình tuyên truyền về giá trị của việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và mong WIPO hỗ trợ trong vấn đề này. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Tổng Giám đốc WIPO sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai bên.



Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc gặp với Tổng Giám đốc WHO Tedro Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sâu sắc tới WHO, các tổ chức quốc tế và cộng đồng quốc tế và cá nhân ông Ghebreyesus vì sự hỗ trợ hết sức quý báu đối với Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất của đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng để Việt Nam kiểm soát đại dịch với mức bao phủ vaccine gần 260 triệu liều. Nhờ sự hỗ trợ này, Việt Nam đã sớm kiểm soát dịch bệnh, mở cửa trở lại và phục hồi kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh đại dịch COVID-19 cho thấy tầm quan trọng của việc toàn thế giới và mỗi quốc gia phải nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh. Trên tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các nước đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân để nâng cao năng lực ứng phó đối với các vấn đề mang tính toàn cầu, trong đó có dịch bệnh. Trong tiến trình này, Việt Nam ủng hộ vai trò dẫn dắt của Liên hợp quốc (LHQ), đặc biệt WHO.

Tổng Giám đốc WHO đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, khẳng định nỗ lực tự thân của Việt Nam là nhân tố quyết định thành công của chiến dịch phòng chống dịch COVID-19. Việt Nam đã đề ra chiến lược rõ ràng, huy động sự hợp tác của người dân, cam kết đến cùng trong thực hiện phòng chống dịch. Tổng Giám đốc WHO cho biết sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y tế; đề nghị Việt Nam ủng hộ việc đàm phán Thoả thuận về dịch bệnh để hướng tới hoàn tất vào tháng 5/2024.

*Gặp Tổng Giám đốc ILO Gilbert F. Houngbo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của ILO trong thúc đẩy mục tiêu công bằng xã hội và bảo vệ các quyền của người lao động cũng như giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng xã hội và thất nghiệp trên toàn cầu hiện nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với ILO.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ILO hỗ trợ Việt Nam trong xử lý các vấn đề liên quan tới việc lao động bị tác động bởi chuyển đổi năng lượng, đào tạo, đào tạo lại cho người lao động, để bảo đảm lợi ích của những người lao động chịu tác động bởi chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam luôn ủng hộ và là một trong những nước ký kết nhiều công ước của ILO. Đối với các sáng kiến của ILO và LHQ như Liên minh toàn cầu về Công bằng xã hội và khuôn khổ thúc đẩy việc làm và an sinh xã hội cho chuyển đổi công bằng, Việt Nam ủng hộ và đề nghị ILO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, tham gia các sáng kiến này.

Tổng Giám đốc ILO bày tỏ hài lòng về sự tham gia, đóng góp tích cực của Chính phủ Việt Nam đối với vấn đề lao động việc làm; luôn nhớ tới những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam trước đây. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới; thống nhất cần đề cao đoàn kết quốc tế, hợp tác đa phương và vai trò của các tổ chức quốc tế trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến khó lường như hiện nay.

*Tại cuộc gặp với Cao ủy phụ trách Cơ sở hạ tầng, Năng lượng và Số hóa của Ủy ban AU, bà Amani Abou Zeid, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của AU trong đời sống chính trị - an ninh, kinh tế, xã hội của châu Phi, ủng hộ AU ngày càng có tiếng nói, vị thế quan trọng tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhân dịp này, Thủ tướng chúc mừng AU đã chính thức trở thành thành viên của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Thủ tướng khẳng định coi trọng quan hệ truyền thống, hữu nghị và mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Phi, nhất là nông nghiệp, thương mại, trong đó hai bên đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh sang nhau. Với tư cách là quan sát viên của AU (tháng 12/2023), Việt Nam mong muốn tăng cường triển khai hợp tác với AU.

Bà Amani Abou Zeid đánh giá cao, coi Việt Nam là hình mẫu về chuyển đổi, mong muốn tăng cường trao đổi chia sẻ kinh ngiệm về chuyển đổi kinh tế; nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thúc đẩy hợp tác, cho rằng du lịch là lĩnh vực tiềm năng hai bên cần tăng cường thúc đẩy trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời bà Amani Abou Zeid và lãnh đạo AU thăm Việt Nam. Bà Amani Abou Zeid mong sớm thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai bên.

* Cũng trong chiều 17/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) Dareen Bogdan-Martin, Tổng Giám đốc Tổ chức di cư quốc tế (IOM) Amy Pope để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước cũng như các tổ chức quốc tế.

* Trưa 18/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn công đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị WEF Davos 2024; rời Davos, lên đường thăm chính thức Hungary./.