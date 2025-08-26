Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt thân mật Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam. Ảnh: Dương Giang -TTXVN Cùng dự cuộc gặp mặt có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Hội cựu Công an nhân dân Việt Nam. Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, với tinh thần "Tất cả vì tiền tuyến lớn", "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến 30/4/1975, Bộ Công an đã chi viện hơn 11.200 cán bộ công an ưu tú cho chiến trường miền Nam. Các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đoàn kết, vượt qua mọi thử thách, kiên cường chiến đấu, dũng cảm hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, cùng lực lượng an ninh miền Nam làm tốt công tác nắm tình hình, cung cấp thông tin, giao liên dẫn đường; kiên cường bám đất, bám dân, diệt ác, đấu tranh làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp, các hoạt động "bình định", "chiêu hồi" của địch. Các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đoàn kết, vượt qua mọi thử thách, kiên cường chiến đấu, dũng cảm hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, cùng lực lượng an ninh miền Nam làm tốt công tác nắm tình hình, cung cấp thông tin, giao liên dẫn đường; kiên cường bám đất, bám dân, diệt ác, đấu tranh làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp, các hoạt động "bình định", "chiêu hồi" của địch.

Lực lượng chi viện đã góp phần bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương Cục miền Nam, tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan trọng yếu của Mỹ - ngụy ở các đô thị miền Nam và các vùng nông thôn, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc chiến đấu sinh tử ấy, 909 cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã hy sinh anh dũng; 46 người bị địch bắt tù đày tra tấn dã man vẫn giữ vững khí tiết cách mạng; hàng ngàn cán bộ bị thương tật, nhiễm chất độc da cam/dioxin...

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Lực lượng, ngày 1/9/2020, lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 21 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều người được tặng các phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, đồng chí Trần Quốc Hương được tăng Huân chương Sao vàng và Huân chương Hồ Chí Minh; các đồng chí Bùi Thiện Ngộ và Nguyễn Tài được tặng Huân chương Hồ Chí Minh…

Tại buổi gặp mặt, đại diện cán bộ Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam bày tỏ phấn khởi chứng kiến sự đổi mới, phát triển của đất nước, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đặc biệt, cả nước thực hiện cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy phát triển hạ tầng mà gần gây nhất là đồng loạt khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Các đại biểu bày tỏ tin tưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn dắt dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Các đại biểu Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam cho biết sẽ tiếp tục tiếp lửa truyền thống, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời ủng hộ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Phát biểu tại buổi gặp mặt, bày tỏ xúc động gặp lại các đại biểu Ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, các đại biểu là những biểu tượng của sự kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm, không ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, dân tộc Việt Nam; với tinh thần bất diệt "Còn Đảng thì còn mình", "Vì nước quân thân, vì dân phục vụ", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Theo Thủ tướng Chính phủ, những đóng góp, hy sinh của các đồng chí đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp bước noi theo; là tài sản vô giá của lực lượng Công an nhân dân và truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung. Ôn lại lịch sử, Thủ tướng cho biết, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc, chiến thắng vĩ đại nhất của sự nghiệp cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Với tinh thần "Tất cả vì tiền tuyển lớn", "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân anh hùng đã có mặt ở khắp các chiến trường, mặt trận và có những cống hiến, đóng góp hết sức to lớn vào thắng lợi ngày 30/4/1975, đưa non sông về một mối. Chia sẻ về những câu chuyển bình dị nhưng anh hùng cao cả, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, ở bất kỳ cương vị, bất kể nhiệm vụ nào, dù khó khăn, nguy hiểm, các đồng chí cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn sáng ngời phẩm chất anh dũng, kiên cường, không quản ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu và chiến thắng quân thù; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, cùng quân và dân cả nước đánh bại đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong các cuộc chiến cam go, ác liệt, hàng trăm đồng chí đã anh dũng hy sinh; nhiều đồng chí bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết Công an cách mạng, một lòng vì Đảng, vì Nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trong thời bình, các đồng chí Công an chi viện cho chiến trường miền Nam không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đóng góp cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục lập chiến công vang dội, nhiều đồng chí được tin tưởng, giao trọng trách trong lực lượng Công an nhân dân.

Các bác, các anh, các chị nay tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực tham gia giáo dục truyền thống, nghĩa tình đồng đội, công tác xã hội, từ thiện, đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cho rằng, những cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam là tấm gương sách về phẩm chất cách mạng, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, trong đó có các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam đã anh dũng hy sinh, đóng góp to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nhấn mạnh, những đóng góp, hy sinh của Công an nhân dân nói chung, cũng như của các đồng chí tham gia chi viện cho miền Nam nói bao nhiêu cũng không hết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công an tiếp tục phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với gia đình chính sách, người có công nói chung và các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng.

Để những câu chuyện về sự đấu tranh, hy sinh bất khuất của các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam không chỉ là ký ức lịch sử mà còn để tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, đền ơn đáp nghĩa với người có công và tri ân nghĩa tình đồng đội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban liên lạc duy trì hoạt động đều đặn, tổ chức những việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ công an nhân dân; xây dựng Đài Kỷ niệm Công an chi viện chiến trường miền Nam tại Quảng trường Học viện An ninh nhân dân; xuất bản sách, tác phẩm, phim, phóng sự có giá trị cao trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cho biết, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đất nước ta đang triển khai nhiều quyết sách mang tính lịch sử, thực hiện các mục tiêu chiến lược nhằm phát triển đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kiên cường, bất khuất, “Tuổi cao, gương sáng” tiếp tục tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại cơ sở; tiếp tục cổ vũ, động viên truyền cảm hứng, tạo động lực, giáo dục truyền thống để cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân tiếp tục phấn đấu bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.