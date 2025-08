Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội thông tin về sắp xếp tổ chức bộ máy

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, chuyển lời chào, thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn các Đại sứ, Đại biện, đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã dành tình cảm chân thành, trân quý và sự cam kết ủng hộ đối với Việt Nam trong suốt thời gian qua và tới đây.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn và từ thực tiễn sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.



Để thực hiện tầm nhìn trên, Việt Nam phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột chính là: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình đó, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực của sự phát triển.



Theo Thủ tướng, Việt Nam xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm và phải xây dựng nền kinh tế độc tập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy của tất cả các nước, tổ chức trên thế giới; kiên định chính sách quốc phòng “4 không”; xây dựng nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn ngoại giao tại Việt Nam để thông tin về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện đường lối trên, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình của người dân, doanh nghiệp; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đạt thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được đảm bảo; tăng trưởng duy trì mức khá cao; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài được kiểm soát; đời sống nhân dân được nâng lên, chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 33 bậc.

Theo Thủ tướng, để thực hiện tầm nhìn, với mục tiêu chiến lược là giữ vững độc lập, tự do và đảm bảo ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam phải đổi mới, cách mạng hơn nữa. Do đó, từ đầu năm 2025 đến nay, Việt Nam đã tiến hành nhiều công việc quan trọng, trong đó có việc thực hiện “cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy”, chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính thụ động giải quyết những vấn đề của nhân dân sang nền hành chính chủ động kiến tạo, phục vụ nhân dân.



Bên cạnh đó, Việt Nam đổi mới một số lĩnh vực với việc triển khai “bộ tứ trụ cột” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; đột phá về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Và tới đây, Việt Nam sẽ có một số chính sách mới về giáo dục, y tế, văn hóa.



Chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình giành độc lập dân tộc, bảo vệ và phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết, triển khai những nhiệm vụ chiến lược, đưa đất nước đến 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao là nhiệm vụ rất khó khăn, thách thức, nhất là ngay trong năm nay phải đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% để tạo đà, tạo lực, tạo thế cho giai đoạn phát triển tiếp theo.



Khẳng định, để đạt các mục tiêu trên, ngoài nỗ lực của Việt Nam, không thể thiếu sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, mà các Đại sứ, Đại biện, đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam là những “sợi dây tơ hồng” giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam trân trọng cảm ơn, đón nhận ý kiến đóng góp, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế với tất cả tấm lòng trân trọng, với lửa trong tim, vì sự phát triển của mỗi bên và vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới./.