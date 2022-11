Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác, Đại sứ quán Việt Nam, đại diện doanh nghiệp, kiều bào Việt Nam tại Campuchia cho biết, thực hiện phương châm trong phát triển quan hệ Việt Nam - Campuchia là “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, hơn 100.000 người Việt Nam tại Campuchia thực hiện tốt pháp luật nước sở tại; đoàn kết, tương thân, tương ái hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; nặng lòng và có nhiều hoạt động hướng về quê hương, Tổ quốc; đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam – Campuchia.

Đến nay, Việt Nam có 198 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,92 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã và đang đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội và sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Campuchia.

Đồng bào Việt Nam tại Campuchia đề xuất Chính phủ tác động với Chính phủ Vương quốc Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm việc ổn định và hợp pháp tại Campuchia, hòa nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại, góp phần gắn kết và thắt chặt quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai dân tộc.

Nói chuyện với kiều bào Việt Nam tại Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động khi được nghe tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, đặc biệt tuy xa Tổ quốc nhưng Tổ quốc luôn trong tim đồng bào. Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi đây là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoan nghênh và đánh giá cao tấm lòng yêu nước và những đóng góp quan trọng của kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như đối với quan hệ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị bà con nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, chấp hành tốt luật pháp sở tại, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, nỗ lực hết mình đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại, cũng như hướng về quê hương đất nước và gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại tại địa bàn Campuchia, đồng thời nỗ lực tối đa hỗ trợ bà con Việt kiều, nhất là trong chuyển đổi nghề nghiệp, an sinh cuộc sống đối với kiều bào sinh sống trên sông nước.

Về một số tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của bà con và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm thông, chia sẻ, ghi nhận các ý kiến đó và sẽ giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp với tinh thần kịp thời, thấu đáo.

Thông tin về quan hệ Việt Nam - Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống đoàn kết, kề vai sát cánh đấu tranh vì độc lập dân tộc và cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Quan hệ láng giềng với Campuchia có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng đối với an ninh và phát triển của Việt Nam. Việc gìn giữ và không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước có ý nghĩa to lớn.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen trong chuyến thăm này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Campuchia; tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt, xem xét tạo điều kiện nhập quốc tịch Khmer đối với số bà con đã đủ điều kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả và mở rộng thị phần tại Campuchia, nhất là các dự án trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, sản xuất phân bón, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin truyền thông, y tế và trồng nông sản sạch...

Thông tin với kiều bào về tình hình trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sau 35 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Việt Nam đang xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bằng sự nỗ lực từ đầu năm 2022, dịch bệnh ở Việt Nam đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở đó, kinh tế-xã hội đang phục hồi và phát triển nhanh, bền vững. Theo đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Đặc biệt, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 9 tháng đầu năm đạt 8,83%, cao nhất trong 11 năm qua. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, hiệu quả. Công cuộc đấu tranh chống tham nhũng được triển khai thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm và không có ngoại lệ; nhiều vụ án đã và đang được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp; đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa những cơ hội, thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh để triển khai hiệu quả, hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, tiếp tục quán triệt cao độ, làm tốt công tác cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thực hiện tốt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia giải quyết các nhu cầu chính đáng của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp trong kinh doanh, đầu tư tại Campuchia./.