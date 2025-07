Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn

“Có thể nói đất nước ta vinh dự, tự hào đã sinh ra các anh hùng và các anh hùng đã làm rạng rỡ non sông, đất nước ta”, Thủ tướng xúc động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Tổ quốc và nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu để đất nước hôm nay được hòa bình, thống nhất và phát triển; nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách với mục tiêu đảm bảo người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống chung của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân luôn dành sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm và có nhiều chương trình, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” thiết thực. Các công trình ghi công, nghĩa trang liệt sĩ được tôn tạo khang trang; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh.

Theo Thủ tướng, đất nước ta có được những thành tựu toàn diện, vượt bậc, có ý nghĩa lịch sử như hiện nay, có phần quan trọng nhờ sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, của hàng triệu đồng chí, đồng bào qua các thế hệ.

Khắc ghi công lao to lớn đó, thế hệ ngày nay tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để đất nước phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ; xứng đáng với mong muốn của nhân dân, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí, đồng bào ta.

Nhấn mạnh, công tác chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước tiếp tục xác định là chủ trương, chính sách rất quan trọng, là nhiệm vụ thiêng liêng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách của Nhà nước đối với người có công và thân nhân với chế độ, chính sách ngày càng tốt hơn và toàn diện hơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao chân dung liệt sĩ được phục dựng lại cho thân nhân liệt sĩ tại buổi lễ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng với đó, tiếp tục phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện tốt hơn nữa chính sách người có công, không để gián đoạn, chậm trễ; giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm trân trọng; huy động các nguồn lực xã hội thực hiện các phong trào, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhà tình nghĩa”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội” tặng “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu các cơ chế, biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả cho người có công, thương binh, gia đình bệnh binh, nhất là trong phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình, làm giàu cho bản thân và đóng góp cho cộng đồng, xã hội, đất nước; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc để hun đúc và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước; nhận thức sâu sắc lòng biết ơn, tích cực tham gia phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công, tôn tạo công trình ghi công, tưởng niệm liệt sĩ.

Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào ghi lại và thu thập các nhân chứng lịch sử đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, Thủ tướng chỉ rõ, mỗi ngọn nến được thắp tối nay không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là ánh sáng soi đường tới tương lai, là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ sống, chiến đấu, lao động và học tập xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

“Đó chính là sự tri ân có ý nghĩa nhất, qua đó thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; và cũng là điều kiện để chăm lo ngày càng chu đáo, tốt hơn cho người có công, thân nhân các liệt sĩ như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Các chiến sĩ đã hy sinh xương máu để giữ gìn đất nước. Các chiến sĩ thật xứng đáng với Tổ quốc và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người con yêu quý như thế”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng khẳng định, thế hệ hôm nay và mai sau đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân!

Ngay sau những phút linh thiêng và sâu lắng, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu cùng dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân 10.263 phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Cũng tại thời điểm này, tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trong cả nước, hàng ngàn ngọn nến tri ân cũng đang được đồng loạt thắp lên, như một lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ dành cho các anh hùng liệt sĩ.

Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và các hoạt động tri ân được tiến hành vào dịp kỷ niệm ngày 27/7 hằng năm là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tri ân với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, xứng đáng với sự hi sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành tặng 80 phần quà tri ân các gia đình người có công; thay mặt các bạn trẻ trong nhóm Skyline trao tặng 29 di ảnh liệt sĩ được phục chế bằng công nghệ AI gửi tới các gia đình liệt sĩ, thể hiện tình cảm tri ân của thế hệ trẻ đối với cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.