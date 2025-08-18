Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ công bố Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc quần thể này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ là niềm tự hào của ba tỉnh, thành phố mà còn là sự vinh danh những giá trị độc đáo của Phật giáo Trúc Lâm trong việc hình thành bản sắc và tinh thần dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng đã đưa ra nhiều yêu cầu và giải pháp quan trọng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện khung pháp lý cấp quốc gia và địa phương để bảo vệ di sản liên tỉnh. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý và cộng đồng trong việc phối hợp bảo tồn.

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý toàn diện với sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương, trong đó tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ trì. Kế hoạch này cần nhận diện đầy đủ các nguy cơ, đưa ra giải pháp ứng phó với rủi ro, thiên tai và có phương án quản lý du khách hiệu quả.