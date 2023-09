Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc triển lãm ảnh tại Brazil về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Khách tham quan Triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng tham dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, bà Margareth Menezes - Bộ trưởng Văn hoá Brazil, đại diện các bộ ngành và các cơ quan ngoại giao tại Brazil.

Chuyến thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa, khi hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 16 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện trong năm 2024. Đồng thời, đây cũng là hành trình theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khi năm 1912, Người từng lưu lại Brazil trên hành trình tìm đường cứu nước.

Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam – Những sắc màu” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện là những điểm nhấn nổi bật trong “Những Ngày Văn hóa Việt Nam tại Brazil” được tổ chức nhân dịp chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ.

Triển lãm “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” trưng bày gần 200 ảnh, tài liệu, phác họa chân dung vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam qua 4 phần nội dung: Quê hương, gia đình và những năm tháng tuổi trẻ đầy sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp “kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công”; Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc sống đời thường; Hồ Chí Minh - biểu tượng tình hữu ái toàn thế giới. Trong đó, hình ảnh khép lại triển lãm là bức tranh ngoài trời khổng lồ với tên gọi “Những người làm nên thế kỷ XX” tại thủ đô Paris, Pháp, do họa sĩ nổi tiếng người Pháp Dominique Durand cùng với nhiều cộng sự sáng tác liên tục trong hơn 4 tháng. Bức tranh vẽ lại 477 danh nhân làm nên thế kỷ, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thể hiện tình cảm đặc biệt, sự trân trọng của nhân dân Pháp nói riêng, thế giới nói chung đối với vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm đã giới thiệu tới nhân dân Brazil về Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; đồng thời giới thiệu về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình giao lưu văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Brazil. Ảnh: Dương Giang-TTXVN