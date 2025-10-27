Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (ASEAN+3)

Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Các nước đánh giá kể từ khi thiết lập năm 1997, ASEAN+3 đã trở thành cơ chế hợp tác quan trọng với trọng tâm là phát triển các mạng lưới an toàn về kinh tế, tài chính và phát triển khu vực. Hội nghị ghi nhận kết quả triển khai Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2023-2027 đạt 62%.

Việc thực hiện Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) đang giúp củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực. AMRO ngày càng phát huy vai trò trong hỗ trợ các nước xây dựng các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) đã trở thành một công cụ giúp thúc đẩy an ninh lương thực ở khu vực.

Lãnh đạo các nước ASEAN+3 nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn, hợp tác ASEAN+3 càng cần khẳng định vai trò là động lực chính trong thúc đẩy hợp tác, tạo dựng môi trường thuận lợi để giữ vững đà tăng trưởng ở Đông Á, ứng phó kịp thời và hữu hiệu các thách thức, nâng cao khả năng chống chịu các cú sốc trong và ngoài khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đề cao chủ đề “Bao trùm và Bền vững”, vai trò của ASEAN trong thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ở khu vực, cam kết ủng hộ và hỗ trợ hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, triển khai Lưới điện ASEAN và đàm phán Thỏa thuận khung kinh tế số ASEAN.

Các nước nhất trí đẩy nhanh triển khai Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2023-2027, triển khai hiệu quả, rà soát và mở rộng Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); tiếp tục củng cố tài chính khu vực thông qua CMIM và Cơ chế tài chính nhanh (RFF), tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, phát triển kinh tế số, xanh và bền vững. Đồng thời, cần đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, quản lý biên giới, an ninh lương thực và năng lượng, ứng phó dịch bệnh, biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai…, góp phần xây dựng và nuôi dưỡng các xã hội bao trùm và bền vững, vì các thế hệ tương lai ở khu vực.