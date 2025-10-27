Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc

Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 26 diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục phát triển năng động sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2024. Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ năm và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ bảy của ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 208,2 tỷ USD và FDI từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 7,6 tỷ USD.

Các nước đánh giá Hàn Quốc tham gia tích cực và toàn diện trong các cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN, thông qua Kế hoạch hành động 2021-2025 với tỉ lệ thực hiện đạt 95% dòng hành động. Các sáng kiến hợp tác cụ thể như Học viện số ASEAN-Hàn Quốc và Đổi mới số ASEAN-Hàn Quốc (KADIF) đã giúp nâng cao năng lực số, ươm mầm và nuôi dưỡng các tài năng số tại ASEAN.

Trước những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, các nhà lãnh đạo khẳng định tăng cường quan hệ, củng cố lòng tin và gia tăng hợp tác vì phát triển và lợi ích của người dân ở hai khu vực.

Theo đó, ASEAN và Hàn Quốc sẽ bắt đầu triển khai ngay Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, khởi động trao đổi nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) trong năm 2026, trong đó sẽ bổ sung các lĩnh vực hợp tác chất lượng cao như kinh tế xanh, kinh tế số, liên kết chuỗi cung ứng…

Đồng thời, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược, môi trường bền vững, an ninh biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…