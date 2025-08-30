Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phát huy vai trò, sứ mệnh ngay cả lúc khó khăn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng dự gặp mặt có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp; đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Doanh nghiệp cam kết xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân

Theo Bộ Tài chính, hiện nay cả nước có gần một triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp tư nhân; trên 33 nghìn hợp tác xã theo mô hình kiểu mới; hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2025, cả nước ước có gần 128.200 doanh nghiệp, 73.855 hộ kinh doanh thành lập mới, 80.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt gần 24,1 tỷ USD, vốn FDI thực hiện khoảng 13,6 tỷ USD, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp cả nước đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 7,52%, là mức cao nhất trong cùng kỳ gần 20 năm qua; thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt hơn 80% dự toán, tăng gần 27,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu 7 tháng đạt 262,4 tỷ USD, xuất siêu ước đạt 10,2 tỷ USD.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết tạo nên bộ tứ trụ cột quan trọng, tạo nền tảng, động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tại hội nghị, đại diện cộng đồng doanh nghiệp cả khu vực nhà nước, tư nhân và FDI bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp; là động lực to lớn để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khắc nghiệt của thương trường, giành được những thành tựu mới trong hoạt động kinh thương của mình. Các doanh nghiệp cam kết sẽ làm tốt hơn nữa hoạt động sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; đóng góp cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới quý đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh của đất nước trong thời chiến cũng như thời bình; lúc khó khăn hay thuận lợi, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đều thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên, đóng góp quan trọng vào việc huy động nguồn lực cho kháng chiến, kiến quốc. Đồng thời là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, tạo nên những thành tựu to lớn, đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.