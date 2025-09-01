Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất 3 giải pháp cho SCO

Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mở rộng (SCO+). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, mặc dù nhân loại đã đạt được những thành tựu chưa từng có, song hiện nay thế giới đang đối mặt với tình trạng đa khủng hoảng, trong đó xung đột cục bộ và bất bình đẳng trong phát triển đang có xu hướng ngày càng gia tăng với mức độ nghiêm trọng.

Thủ tướng khẳng định không quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, có thể một mình giải quyết các thách thức đa chiều hiện nay. Do đó, hơn bao giờ hết, các quốc gia cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Nhấn mạnh trong thế giới toàn cầu hóa sâu rộng với sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước hiện nay, Thủ tướng cho rằng vận mệnh của mỗi quốc gia gắn với vận mệnh chung của cộng đồng quốc tế. Ngày nay, an ninh của mỗi quốc gia không thể tách rời an ninh khu vực và toàn cầu. Do đó, để chung tay xử lý các thách thức an ninh và khủng hoảng đa chiều đó, các nước cần có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu, qua đó tìm giải pháp thỏa đáng, bền vững cho các điểm nóng an ninh truyền thống cũng như các thách thức gay gắt về an ninh phi truyền thống, từ an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước đến an ninh mạng, an ninh con người…

Cũng theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, một trong những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu an ninh chính là sự phát triển không đồng đều. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của SCO trong hơn 2 thập kỷ qua. Từ một tổ chức hợp tác an ninh, ngày nay SCO đã mở rộng hợp tác thực chất sang các lĩnh vực phát triển. Cách tiếp cận toàn diện, cân bằng của SCO thể hiện qua Tuyên bố Thiên Tân khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và ủng hộ tăng cường hợp tác giữa SCO với các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là với ASEAN nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.