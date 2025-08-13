Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Qualcomm đầu tư vào các công nghệ lõi tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Qualcomm của Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại cuộc gặp, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam, Chủ tịch Qualcomm bày tỏ kỳ vọng vào tương lai phát triển tươi sáng và cơ hội hợp tác to lớn tại Việt Nam; tin tưởng hợp tác với Việt Nam sẽ tiếp tục thành công tốt đẹp.

Ông Cristiano Amon đánh giá cao những chính sách của Việt Nam liên quan phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những đối tác Việt Nam của tập đoàn như Viettel, VNPT, FPT… cũng đã trưởng thành nhanh chóng.

Chia sẻ về hoạt động và đề xuất kế hoạch hợp tác của tập đoàn tại thị trường Việt Nam để phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo như AI, bán dẫn, sản xuất thiết bị IoT, điện tử, điện thoại thông minh; từ đó, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh cao, Chủ tịch Qualcomm tin tưởng, Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm của khu vực về nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là về AI. Ông Cristiano Amon khẳng định Qualcomm sẵn sàng tăng cường hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo nhân lực cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao Qualcomm với hơn 20 năm đồng hành cùng quá trình phát triển ngành viễn thông và công nghệ tại Việt Nam, trong các lĩnh vực then chốt như kết nối di động, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu AI, đào tạo STEM, hỗ trợ startup, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhất là việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội.

Đặc biệt, Thủ tướng chúc mừng, đánh giá cao trong chuyến thăm này của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Qualcomm đã ký Thỏa thuận hợp tác hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm.