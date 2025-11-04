Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị mở rộng hợp tác vùng Kansai, Nhật Bản với các địa phương của Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam khu vực Kansai (Nhật Bản). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Hoan nghênh ông Nishimura Teiichi và Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai thăm Việt Nam nhân dịp Hội kỷ niệm 30 năm thành lập, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh đánh giá cao và cảm ơn tình cảm quý báu, sự đóng góp hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực của Hội dành cho Việt Nam trong suốt 30 năm qua, trong đó có sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 100.000 người Việt Nam đang sinh sống học tập tại vùng Kansai.

Vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua phát triển tốt đẹp, trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng cho biết, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản có tin cậy chính trị cao. Nhật Bản tiếp tục là đối tác số 1 của Việt Nam về hợp tác ODA (với khoảng 23 tỷ USD tính đến hết năm tài khóa 2024) và hợp tác lao động, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch thứ 4 của Việt Nam, với tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt 48,18 tỷ USD.

Cùng với đó, hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao là trụ cột mới đang được hai nước tích cực thúc đẩy. Hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa ngày càng sôi động, gắn bó, mật thiết. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên tới hơn 630.000 người và hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của khu vực Kansai trong quan hệ Nhật Bản - Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đầu tư của các doanh nghiệp khu vực Kansai chiếm tới 30% tổng vốn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam và thương mại chiếm khoảng 25% kim ngạch thương mại hai nước. Kansai là khu vực có quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam sôi động hàng đầu của Nhật Bản với trên 10 cặp quan hệ hợp tác hữu nghị với địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ông Nishimura Teiichi và Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai tiếp tục quan tâm, ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất.