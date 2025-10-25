Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres gặp gỡ báo chí

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thông tin về tình hình Việt Nam sau hành trình 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, trải qua 40 năm chiến tranh, 30 năm bị bao vây cấm vận vươn lên như ngày nay, đường lối đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam luôn đứng vững trước muôn vàn khó khăn, thách thức, xếp thứ 16 trên thế giới về an ninh mạng, theo Chỉ số an ninh mạng toàn cầu năm 2024 do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đánh giá.

Cho rằng, việc chọn Việt Nam tổ chức Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng thể hiện sự tin tưởng của Liên hợp quốc vào Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Liên hợp quốc đã dành cho Việt Nam vinh dự này; đồng thời cảm ơn bạn bè quốc tế đã đến Việt Nam để hưởng ứng sự kiện quan trọng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu; tổ chức chu đáo Lễ ký Công ước Hà Nội. Ông cho rằng đây là thời khắc lịch sử, có ý nghĩa tại Việt Nam - Trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ, mắt xích của chuỗi cung ứng điện tử của thế giới, có tiềm năng lớn về luân chuyển hàng hóa xuyên biên giới.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres gặp gỡ báo chí tại Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh, tội phạm mạng đã làm gián đoạn các giao dịch, kết nối; phát tán nội dung xấu độc; gây hậu quả khôn lường…, nhưng thế giới chưa có quy tắc chung để xử lý vấn đề này. Việc ra đời Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ mang đến cho các quốc gia công cụ mới để ngăn ngừa và chống lại tội phạm mạng; kiểm soát luồng lưu thông xuyên biên giới và bảo vệ người dân; tạo mạng lưới toàn cầu chia sẻ, đấu tranh với tội phạm mạng.

Nhấn mạnh, Công ước không chỉ là công cụ pháp lý, mà còn là lời hứa về mọi quốc gia đều được bảo vệ trên không gian mạng, mỗi quốc gia đều phải có các giải pháp để chống tội phạm mạng hiệu quả, Tổng Thư ký Liên hợp quốc một lần nữa cảm ơn sự thịnh tình và tiếng nói tiên phong của Việt Nam trên quốc tế về vấn đề chống tội phạm mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã dành thời gian trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên trong nước, quốc tế về các vấn đề liên quan.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về việc sau Lễ ký công ước, các quốc gia, các bên và cộng đồng quốc tế cần làm gì để thực hiện cam kết chính trị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết, các quốc gia và các bên liên quan phải phải phê chuẩn Công ước, đưa ra các cơ chế thực thi càng sớm, càng tốt để tuyên bố này có hiệu lực trên phạm vi toàn cầu; đào tạo nhân lực, đầu tư để đưa Công ước thực sự đi vào cuộc sống.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tuổi trẻ về vai trò, vị thế của Việt Nam trong Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế và điểm nhấn của Việt Nam trong việc chủ động, tích cực, trách nhiệm trong hợp tác đa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 50 năm ra nhập Liên hợp quốc, Việt Nam có cơ hội để hội nhập quốc tế; có cơ hội để dân tộc hóa nền văn minh thế giới vào trong nước, học hỏi, ứng dụng các thành tựu tiên tiến của thế giới vào Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến cuộc gặp gỡ báo chí Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Thủ tướng khẳng định, Liên hợp quốc đã hỗ trợ, góp phần vào ổn định và phát triển của Việt Nam. Còn Việt Nam nghiêm túc thực hiện các quyết định của Liên hợp quốc có hiệu quả; đóng góp vào các vấn đề chung của Liên hợp quốc; đóng góp xây dựng thể chế của Liên hợp quốc vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Liên hợp quốc mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội để trưởng thành, đồng thời cũng đặt ra các sức ép mà Việt Nam phải vượt qua để phát triển. Thủ tướng nêu rõ, việc Liên hợp quốc và cộng đồng thế giới ủng hộ Việt Nam như dịp này cũng thể hiện vai trò, vị trí, tầm quan trọng, uy tín của Việt Nam, tình cảm, sự tin tưởng, gửi gắm của cộng đồng quốc tế với Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực để xứng đáng với tình cảm này của bạn bè quốc tế, nhất là trong phòng, chống tội phạm mạng. Hãng thông tấn AFP nêu ý kiến, cho đến nay đã có 65 nước ký Công ước Hà Nội, song cũng có những chủ thể như một số tập đoàn công nghệ quan ngại về ảnh hưởng của Công ước đối với vấn đề quyền riêng tư. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định, Công ước Hà Nội là Công ước đầu tiên về tội phạm mạng đã được xem xét trên tất cả các khía cạnh, trong đó có vấn đề quyền riêng tư. Do đó, Công ước sẽ có các quy định về phòng, chống, đấu tranh với tội phạm mạng, nhưng cũng bảo vệ, không làm ảnh hưởng tới các hoạt động nghiên cứu, bảo vệ quyền con người, không vi phạm quyền con người.

Trước ý kiến của phóng viên hãng Jiji Press về việc Việt Nam là nước chủ nhà của Lễ ký Công nước Hà Nội thể hiện vai trò, sự ảnh hưởng trong quan hệ đa phương và trên trường quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhắc lại, việc Liên hợp quốc tổ chức Lễ ký Công ước ngoài Trụ sở và đó là Hà Nội với sự sự hiện diện của hàng trăm đại diện các nước, tổ chức và có hơn 60 nước đã ký Công ước, chứng minh nội dung của Công ước đã đi đúng vào các vấn đề mọi người quan tâm, vì an ninh, an toàn trên không gian mạng. Việc này cũng đồng thời thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ của cộng dồng thế giới đối với Việt Nam; thể hiện Việt Nam là quốc gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm, tham gia giải quyết những vấn đề lớn của toàn cầu một cách hiệu quả./.