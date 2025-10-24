Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng thống Nam Phi dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nam Phi

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ “Đối tác vì hợp tác và phát triển” Việt Nam - Nam Phi ngày càng phát triển. Trong đó, hợp tác kinh tế-thương mại là trụ cột quan trọng. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 1,72 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Nam Phi mặt hàng điện tử, điện thoại và linh kiện, dệt may, giày dép, hàng nông sản và nhập khẩu từ Nam Phi các loại trái cây, gỗ, khoáng sản, hóa chất.

Tính đến tháng 7/2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Tại diễn đàn, trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác, doanh nghiệp hai bên nhận thấy hợp tác kinh tế-thương mại Việt Nam – Nam Phi còn nhiều dư địa phát triển. Trong đó có tiềm năng thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng xanh, tài chính, khí hậu; thương mại điện tử, tài chính ngân hàng; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, du lịch...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nam Phi. Ảnh: Dương Giang - TTXVN