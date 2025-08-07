Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Công an nhân dân là “điểm tựa bình yên” của nhân dân
Cùng dự sự kiện có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
* Niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình
Những năm qua, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới toàn diện, phát triển sâu rộng xuống tận cơ sở, đi vào thực chất hơn, tạo thành phong trào hành động cách mạng, lan tỏa mạnh mẽ, thật sự trở thành động lực, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thật sự là chỗ dựa của nhân dân, tô thắm hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng nghìn những tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, được tặng các phần thưởng cao quý. Trong đó, 44 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 78 Huân chương Quân công, 735 Huân chương Chiến công, 59 Huân chương Lao động, hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Dũng cảm và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng Công an nhân dân được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm.
Cùng với điểm lại kết quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, sự bùng nổ của khoa học, công nghệ, Đại hội được nghe những câu chuyện bình dị mà cao quý, truyền cảm hứng, tạo động lực từ các điển hình tiên tiến - những tấm gương tiêu biểu nhất đại diện cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân... Đó là những tấm gương không quản hiểm nguy, xả thân đấu tranh trấn áp tội phạm, hỗ trợ người dân trong dịch bệnh, hỏa hoạn, thiên tai, cũng như tận tụy hỗ trợ, hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính; đặc biệt là những chiến công trong các cuộc chiến phòng chống ma túy, tham nhũng, tiêu cực, cũng như trong hợp tác, thực hiện các sứ mệnh quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa… thời gian qua.
Đại hội được nghe những lời tâm sự tự đáy lòng, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, nhất là đối với những tấm gương, những hành động cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.
Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc; phát biểu tại Đại hội, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, các đại biểu, điển hình tiên tiến, các tướng lĩnh, sĩ quan và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Người làm công an cách mệnh phải có lòng nhân ái, vì dân mà phục vụ. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, lực lượng Công an nhân dân luôn nỗ lực, cống hiến, sáng ngời phẩm chất cách mạng, vì đất nước, vì nhân dân, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trên mọi tuyến đầu, ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đặc biệt, trong 5 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản lý, lãnh đạo, không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn góp phần kiến tạo, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy nền hành chính minh bạch, hiện đại; làm sâu sắc hơn văn hóa phụng sự, văn hóa người Công an cách mạng, vì Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu trong triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiên phong thực hiện bài bản, khoa học cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt về chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là Đề án 06, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh xác thực điện tử, Trung tâm dữ liệu quốc gia, Kế hoạch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính…
Bên cạnh đó, lực lượng công an đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên; làm tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc; giải quyết căn cơ, hiệu quả nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, từ sớm, từ xa, không để xảy ra bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Lực lượng công an triệt phá thành công nhiều đường dây, tổ chức phạm tội lớn, xuyên quốc gia liên quan ma túy, lừa đảo; kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao; đổi mới công tác đối ngoại công an theo hướng “đi trước mở đường”, tiếp tục là “trụ cột” quan trọng trong đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Công an nhân dân tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, để lại hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế; đổi mới toàn diện công tác xây dựng thể chế, pháp luật, hướng tới nền tư pháp công bằng, dân chủ, văn minh, pháp quyền, hiện đại, dễ tiếp cận; chủ động, tích cực trong bảo đảm an sinh xã hội, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…
“Những thành tựu, kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, an toàn, lành mạnh, cuộc sống của nhân dân thanh bình, hạnh phúc, ấm no, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước, góp phần xây dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Qua đó cũng làm tỏa sáng những phẩm chất cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh, hành động quyết liệt, vì dân quên mình; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, Thủ tướng khẳng định.
* Công an nhân dân gần dân, hiểu dân, vì dân
Theo Thủ tướng, với rất nhiều mô hình, sáng kiến hay, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới, sáng tạo, triển khai các giải pháp an ninh linh hoạt, hiệu quả; góp phần hoàn thiện chiến lược an ninh, trật tự; thúc đẩy sự tham gia rộng rãi, tích cực của hệ thống chính trị, người dân trong bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 246 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tại Đại hội thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần này là những minh chứng sống động nhất cho sự tận tụy, vì nhân dân; khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân là “lá chắn thép” trước quân thù, một “điểm tựa bình yên” của nhân dân trong khó khăn, nguy nan, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.
Xúc động nhắc đến hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và hàng nghìn đồng chí bị thương trong 5 năm qua, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tri ân và biết ơn những anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình của nhân dân; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những thành tích, chiến công, sự hy sinh của lực lượng Công an nhân dân, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển đất nước.
Thủ tướng lưu ý, bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với việc thực hiện nhiều quyết sách mang tính lịch sử, đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức phức tạp, khó lường hơn; phát sinh nhiều vấn đề mới đối với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội. Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân khó khăn, nặng nề hơn nhưng cũng vinh quang và có ý nghĩa quan trọng hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Lực lượng Công an phải gắn kết chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; chú trọng bảo vệ an ninh con người, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho người dân; phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm theo phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải đánh thắng”, lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
Thủ tướng chỉ đạo Công an nhân dân phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức quản lý, trọng tâm là chuyển đổi số, đột phá phát triển khoa học công nghệ; thực hiện công vụ với tinh thần “3 đúng - đúng quy định, đúng thời hạn, đúng tinh thần vì dân phục vụ”; thái độ thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, “gần dân, hiểu dân, vì dân”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả.
Cùng với đó, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là cấp cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất; xây dựng văn hóa Công an nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tấm gương rèn luyện, tận tụy và kỷ cương; lắng nghe, giải quyết thấu đáo khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong cuộc sống; tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu rộng, với nhận thức sâu sắc, sức mạnh nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi như lời Bác Hồ dạy: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.
Phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt tất cả người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng chung tay lan tỏa mạnh mẽ Phong trào trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để quy tụ sức dân, đoàn kết ý chí dân tộc, đồng lòng biến Phong trào thành sức mạnh vĩ đại giữ gìn non sông gấm vóc Việt Nam ta muôn đời bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, trên nền tảng truyền thống vẻ vang, anh hùng của 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; với khí thế mới, động lực mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và tinh thần “Còn Đảng, còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, lực lượng Công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thành công Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tạo động lực, sức mạnh to lớn để lực lượng Công an nhân dân đạt được những chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thủ tướng Chính phủ tin tưởng toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục lan tỏa, truyền thêm cảm hứng, tạo thêm động lực cho toàn lực lượng Công an nhân dân và cho toàn xã hội đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng như lời của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định.