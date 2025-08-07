Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Công an nhân dân là “điểm tựa bình yên” của nhân dân

Những năm qua, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới toàn diện, phát triển sâu rộng xuống tận cơ sở, đi vào thực chất hơn, tạo thành phong trào hành động cách mạng, lan tỏa mạnh mẽ, thật sự trở thành động lực, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thật sự là chỗ dựa của nhân dân, tô thắm hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Cùng dự sự kiện có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng nghìn những tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, được tặng các phần thưởng cao quý. Trong đó, 44 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 78 Huân chương Quân công, 735 Huân chương Chiến công, 59 Huân chương Lao động, hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Dũng cảm và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng Công an nhân dân được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm.

Cùng với điểm lại kết quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc thời gian qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, sự bùng nổ của khoa học, công nghệ, Đại hội được nghe những câu chuyện bình dị mà cao quý, truyền cảm hứng, tạo động lực từ các điển hình tiên tiến - những tấm gương tiêu biểu nhất đại diện cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân... Đó là những tấm gương không quản hiểm nguy, xả thân đấu tranh trấn áp tội phạm, hỗ trợ người dân trong dịch bệnh, hỏa hoạn, thiên tai, cũng như tận tụy hỗ trợ, hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính; đặc biệt là những chiến công trong các cuộc chiến phòng chống ma túy, tham nhũng, tiêu cực, cũng như trong hợp tác, thực hiện các sứ mệnh quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa… thời gian qua.

Đại hội được nghe những lời tâm sự tự đáy lòng, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, nhất là đối với những tấm gương, những hành động cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.