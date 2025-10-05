Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị Chính phủ với địa phương

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2025, trực tuyến đến các địa phương. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã đi qua 3/4 thời gian năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro gia tăng như: xung đột, bất ổn kéo dài tại một số khu vực, trong đó có ASEAN; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại căng thẳng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm; thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nợ công nhiều nước tăng cao; giá vàng thế giới tăng mạnh…

Trong khi đó, nước ta đang tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8,3 – 8,5% trở lên trong năm 2025; quán triệt và tổ chức triển khai các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ưương lần thứ 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có 4 cơn bão lớn trong tháng 9 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung.