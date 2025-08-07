Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, trực tuyến với 34 địa phương

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2025. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo tỉnh, thành phố; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 đã bước sáng tháng thứ 8, thời gian trôi qua rất nhanh, trong khi công việc rất nhiều, đòi hỏi cao, do đó phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Thủ tướng cho biết, 7 tháng qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường như Hoa Kỳ công bố mức thuế đối ứng mới với nhiều quốc gia; tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng dự báo mới vẫn ở mức thấp; xung đột tại một số khu vực tiếp tục kéo dài và phát sinh; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; các vấn đề an ninh phi truyền thống phức tạp…