Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển nhà ở xã hội

Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 07 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, xuyên suốt quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước, Đảng, Nhà nước xác định không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần. Quan điểm đó đang được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện rất tốt, nhằm không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu chỗ khám chữa bệnh, thiếu nơi học tập. Điều đó đã được chứng minh, nhất là trong dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn…

Trong đó, việc đảm bảo mỗi người dân đều có chỗ ở để an cư, lạc nghiệp là vấn đề lớn. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, với phương châm ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có gì góp nấy, đến nay, chúng ta đã hoàn thành giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạng và đang thực hiện hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; hoàn thành sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu.

Đây cũng là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 và gần đây bổ sung thêm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở, trong đó trong năm 2025 phải xây dựng 100 ngàn căn.

Nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ cho biết, đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho phát triển; phát triển nhà ở xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội; mang lại mái ấm tình thương cho mỗi người gặp khó khăn…