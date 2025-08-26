Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN