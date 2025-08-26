Báo Ảnh Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Sáng 26/8/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN  



Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

