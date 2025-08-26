Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”
Sáng 26/8/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Ngày 26/8, tại Lâm Đồng, Bộ Y tế phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nova Group tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch-Y tế gắn với phát triển bền vững. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác phát triển du lịch - y tế của Việt Nam trong thời gian tới.