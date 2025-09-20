Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ sáu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng dự có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Mở đầu Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, vùng Đồng bằng sông Hồng có vai trò hết sức quan trọng, là một trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của Việt Nam; là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của toàn vùng đạt 9,32%, dẫn đầu các vùng kinh tế-xã hội trong cả nước, trong đó, có 4/6 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trở lên.

“Đây tiếp tục là lợi thế để các địa phương hợp sức phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng với vai trò đầu tàu, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, dẫn dắt cả nước phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, với tình hình mới trên thế giới và yêu cầu mới của sự phát triển, cũng như đòi hỏi của nhân dân, vùng còn nhiều việc phải làm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ rõ các tiềm năng, thế mạnh, tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng Đồng bằng sông Hồng về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử văn hóa, kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đổi mới tư duy theo hướng nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, hành động quyết liệt; chủ động thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới; khai thác hiệu quả tiềm lực của vùng.

Nêu 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước; mục tiêu tăng trưởng từ 8,3 - 8,5% trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Hội đồng tập trung thảo luận: Những việc cần làm để thúc đẩy các động lực tăng trưởng của các địa phương và của vùng, góp phần cùng cả nước đạt các mục tiêu; những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong định hướng phát triển vùng với không gian phát triển mới, nhất là trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thống nhất, thông suốt; tăng cường liên kết vùng, liên kết khu vực, quốc tế, tạo kết nối các trung tâm tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các công trình văn hóa-xã hội, thể thao như các sân vận động tầm cỡ quốc tế, nhà ở xã hội, các dự án an sinh xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường; có giải pháp khắc phục "điểm nghẽn", phát triển xanh, nhanh, thông minh và bền vững.