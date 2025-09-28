Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cầu Phong Châu mới là nhịp cầu hàn gắn vết thương và nhen lên niềm tin, hạnh phúc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được đầu tư theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, sau sự cố sập cầu Phong Châu cũ vào ngày 9/9/2024. Dự án có tổng mức đầu tư 635,392 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, do Ban quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn. Cầu Phong Châu mới được khởi công vào ngày 21/12/2024.

Cầu Phong Châu mới và đường dẫn có chiều dài khoảng 652m (cầu dài 383m), rộng 20,5m với 4 làn xe cơ giới, nằm trên Quốc lộ 32C, bắc qua sông Hồng đoạn qua tỉnh Phú Thọ, có điểm đầu thuộc địa phận xã Phùng Nguyên và điểm cuối thuộc địa phận xã Vạn Xuân. Dự án được đầu tư nhằm kịp thời xử lý sự cố sập cầu Phong Châu cũ trên Quốc lộ 32C, đảm bảo tính cấp thiết, nhanh chóng giải quyết tình trạng đứt gãy giao thông, khắc phục hậu quả bão lũ; sớm kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong khu vực.

Do tính chất cấp bách, dự án được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan; sự phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và chính quyền địa phương.

Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức thi công với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “ăn tranh thủ ngủ khẩn trương”, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, “chỉ bàn làm không bàn lùi”. Đến nay, Dự án đã được thi công hoàn thành trong khoảng thời gian 9 tháng rút ngắn 3 tháng so với hợp đồng. Đặc biệt, dự kiến tổng kinh phí xây dựng cầu hết khoảng 438,796 tỷ đồng, tiết kiệm được so với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 196 tỷ đồng.