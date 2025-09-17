Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025

Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ ba). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/8/2025 là 409.174 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm trước (đạt 40,4%). Giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt khoảng 131.773 tỷ đồng, bằng 32,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm trước (41%); giải ngân vốn ngân sách địa phương khoảng 277.400 tỷ đồng, đạt 58,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm trước (40%). Giải ngân vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia là 12.827 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (43,4%).

Có 8 Bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước. Có 30 Bộ, cơ quan Trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước.



Tại hội nghị, một số Bộ, ngành, địa phương được giao vốn lớn và giải ngân cao hơn mức trung bình cả nước chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả như Thành phố Hồ Chí Minh được giao 118.948,86 tỷ đồng, giải ngân 46,5%; tỉnh Ninh Bình được giao 28.462,12 tỷ đồng, giải ngân đạt 90,1%; tỉnh Thái Nguyên được giao 8.997 tỷ đồng, giải ngân đạt 80,6%... Các địa phương cũng nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các kiến nghị và xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hoàn thành giải ngân đạt toàn bộ nguồn vốn được giao.



Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được và phê bình nghiêm khắc, yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới.

Làm rõ các nguyên nhân, hạn chế, Thủ tướng cho rằng quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc; công tác chuẩn bị dự án còn sơ sài, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chưa phù hợp, xây dựng kế hoạch vốn chưa sát thực tế dẫn đến phải đề xuất điều chỉnh nhiều lần. Vẫn tồn tại tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao; sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ.



Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong bối cảnh tình hình có khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, các bộ ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Yêu cầu đặt ra là phải thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa, nâng cao chất lượng đầu tư công, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phát huy vai trò động lực tăng trưởng, vốn đầu tư công là vốn mồi kích hoạt, dẫn dắt, huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.



Để bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ ba). Ảnh: Dương Giang - TTXVN Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân; từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra. Phân công cụ thể lãnh đạo của Bộ, cơ quan, địa phương phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án, nhóm dự án gắn với đánh giá kết quả công tác. Khẩn trương phân bổ 38,4 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương mình (nếu có), gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/9/2025.



Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời tăng cường thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, ủng hộ của người dân. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.



Tập trung xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, nhất là với các Luật mới được thông qua. Kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền.



Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm nguồn cung cho các dự án, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia.



Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp chung và đề xuất cấp có thẩm quyền về việc điều chuyển vốn từ Bộ, cơ quan, địa phương không có nhu cầu sử dụng sang Bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn được bổ sung trong năm 2025 theo đúng quy định pháp luật; đồng thời yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương trả lại vốn phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với việc không giải ngân hết vốn được giao.



Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của 8 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các Tổ công tác về đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại các Bộ, ngành, địa phương.



Các Bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao nghiên cứu, khẩn trương xử lý các kiến nghị của các đại biểu dự Hội nghị theo thẩm quyền và quy định; đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, nâng cao chất lượng công trình, đúng quy định, quy trình, thủ tục, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh./.