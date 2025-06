Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với lãnh đạo tập đoàn kinh tế lớn của Thuỵ Điển

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với một số lãnh đạo tập đoàn hàng đầu của Thuỵ Điển. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam; đại diện Bộ Ngoại giao Thuỵ Điển, Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, ông Marcus Wallenberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SEB đồng thời là người đứng đầu Tập đoàn Wallenberg, và lãnh đạo một số doanh nghiệp thuộc hệ thống của tập đoàn như Astra Zeneca, Ericsson… đã trao đổi, tìm hiểu cơ hội và kế hoạch đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, khoa học, công nghệ, viễn thông…

Chia sẻ trước đề nghị của các doanh nghiệp Thuỵ Điển về nhận định tình hình thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thế giới đang diễn biến nhanh, khó lường, khó đoán định với các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, cạnh tranh chiến lược, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, già hoá dân số, phân hoá giàu nghèo… Tuy nhiên, xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn chi phối. Vì vậy, thế giới cần đoàn kết và đề cao chủ nghĩa đa phương, từng dân tộc phải độc lập, tự cường, đồng thời thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Các quốc gia phải đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội và có chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.