Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tại phiên họp, Chính phủ đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu từ công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính trong tháng 5/2026 cũng như các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong tháng 6 và thời gian tới.

Theo Báo cáo tại phiên họp, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả thực chất, trong tháng 5 vừa qua Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính đã ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; ban hành thêm 3 nghị quyết về cắt giảm điều kiện kinh doanh; phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Thường trực Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã làm việc với nhiều bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương về tình hình phát triển ngành, lĩnh vực, về tăng trưởng “2 con số”, vấn đề nhà ở cho thuê, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng và chính quyền địa phương hai cấp…

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu của năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước; bình quân 5 tháng tăng 4,31%, sát mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% của cả năm. Thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán và tăng 15,3%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch, cao hơn khoảng 34,8 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng trên 8,7% so với cùng kỳ; tính chung 5 tháng tăng hơn 9%, mức cao nhất cùng kỳ giai đoạn 2021-2026. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 11%; khách du lịch quốc tế đạt gần 11 triệu lượt, tăng gần 15% và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tính chủ động và hiệu quả trong đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường cùng vị thế, uy tín được nâng cao.

Tuy nhiên, các ý kiến thảo luận tại phiên họp cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức như tăng trưởng công nghiệp vẫn thấp hơn mục tiêu đề ra; tiêu dùng phục hồi chưa thực sự mạnh; áp lực lạm phát còn lớn; tiến độ giải ngân đầu tư công ở nhiều bộ, ngành và dự án trọng điểm còn chậm; tăng trưởng của nhiều địa phương, ngành, lĩnh vực chưa đạt kịch bản đề ra.



*Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội; lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Sau khi điểm lại các kết quả về phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều khó khăn, thách thức như tăng trưởng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ còn thấp hơn kịch bản. Tiến độ thu ngân sách nhà nước có xu hướng chậm lại; giải ngân đầu tư công còn chậm; áp lực lạm phát lớn do giá năng lượng và chi phí đầu vào tăng cao. Việc xử lý các dự án tồn đọng, điều chỉnh quy hoạch và ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm rất nặng nề trong bối cảnh phải thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Do đó, các bộ, ngành, địa phương bám sát nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ; tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Cơ bản thống nhất với ý kiến thảo luận tại phiên họp, Thủ tướng khẳng định hoàn thiện thể chế tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Các bộ, ngành phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; khẩn trương xử lý dứt điểm văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng; không để phát sinh tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết. Các bộ, cơ quan liên quan phải đẩy nhanh việc triển khai 11 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; tiếp tục rà soát, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Các bộ, cơ quan ngang bộ phải khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trong quản lý nhà nước, hoàn thành trong tháng 6/2026; chủ động chuẩn bị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và hoạt động của các Ban Chỉ đạo của Chính phủ. Bộ Nội vụ chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các địa phương rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí vị trí việc làm trong tháng 6/2026; đẩy mạnh sắp xếp thôn, tổ dân phố và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo quy định.

Thủ tướng cho biết, đến nay đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, 10 quy hoạch ngành và 6 quy hoạch vùng kinh tế xã hội; phải hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch còn lại trong hệ thống quy hoạch quốc gia trong quý II/2026, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch địa phương. Các Phó Thủ tướng được giao trực tiếp chỉ đạo, rà soát, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các quy hoạch còn chậm tiến độ.



*Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước phải điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp, ổn định lãi suất và tỷ giá, bảo đảm thanh khoản hệ thống ngân hàng; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát nợ xấu và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, ngân hàng. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; nghiên cứu kéo dài thời gian áp dụng các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đến hết năm 2026; tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới; khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, trong đó Bộ Tài chính phải khẩn trương trình Chính phủ phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 ngay trong tháng 6. Các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư; thường xuyên kiểm tra hiện trường, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh; kiên quyết điều chuyển vốn, thay thế các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cán bộ yếu kém, trì trệ, né tránh trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia.

Đối với các dự án tồn đọng kéo dài, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư để sớm đưa các nguồn lực vào khai thác, sử dụng, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Các địa phương phải cập nhật thường xuyên kết quả xử lý lên hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Thủ tướng đề nghị từng bộ, ngành, địa phương rà soát lại các kịch bản tăng trưởng, xác định rõ dư địa phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; tập trung hỗ trợ các địa phương có mức tăng trưởng thấp hơn mục tiêu đề ra. Bộ Công Thương được giao bảo đảm vững chắc nguồn cung điện, xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, chế biến, chế tạo, năng lượng trọng điểm; tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió, điện mặt trời và dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển; xây dựng chiến lược xuất khẩu chủ động; mở rộng, đa dạng hoá thị trường thông qua việc phát huy lợi thế các hiệp định đã ký kết.

Về nông nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và định hướng sửa Luật Đất đai để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, khóa XVI. Bộ hoàn thiện thể chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông sản; tập trung phát triển các vùng nguyên liệu lớn, ổn định, đạt chuẩn nhằm bảo đảm nguồn cung bền vững phục vụ chế biến và xuất khẩu; nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu; triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả khuyến nghị của EC để gỡ “thẻ vàng” và hướng tới phát triển thủy sản biển bền vững.

Trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ việc phải đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Gia Bình, các tuyến đường bộ cao tốc và các dự án hạ tầng chiến lược, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các công trình phục vụ APEC 2027.

Đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các bộ, ngành khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1/7; đẩy nhanh xây dựng, kết nối, chia sẻ và làm sạch dữ liệu quốc gia; thúc đẩy giải ngân các chương trình, dự án khoa học công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao tập trung triển khai các chương trình phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược quốc gia; xây dựng cơ chế đặt hàng nghiên cứu, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp để sớm hình thành các sản phẩm có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành về Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong quý III/2026; đẩy nhanh tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ, ngành với Cổng dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng đề nghị các bên liên quan chuẩn bị tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026; rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ Y tế khẩn trương đánh giá toàn diện hoạt động khám chữa bệnh, hoàn thiện cơ chế cung ứng thuốc, thiết bị y tế; trình Chính phủ phương án đơn giản hóa các khâu trung gian nhằm giảm chi phí cho người dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch; tăng cường xúc tiến, thu hút khách quốc tế, nhất là từ các thị trường trọng điểm châu Á; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội đối với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao thường xuyên theo dõi, đánh giá sát tình hình thế giới, khu vực và trong nước; chủ động tham mưu các giải pháp bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, toàn hệ thống hành chính từ Trung ương đến địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026./.