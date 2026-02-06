Thủ tướng ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia họp triển khai kết quả Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết; phát triển nhanh nhưng phải bền vững; lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu; coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, nhất là quan hệ gắn bó máu thịt, được hun đúc qua lịch sử đấu tranh giành độc lập và được tiếp nối trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, ưu tiên quan hệ với Campuchia và Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại cuộc gặp Thủ tướng ba nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng cho biết, từ sau các Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng và ba Đảng cùng các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao ba nước từ tháng 2/2025 đến nay, các bộ, ngành và địa phương ba nước đã tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao và đến nay cơ bản hoàn thành tốt các nội dung đề ra.

Ba Thủ tướng vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất của hợp tác giữa ba nước thời gian qua, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia - Lào; nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của tình cảm gắn bó, tin cậy chính trị và đoàn kết giữa ba nước; nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, tập huấn thanh niên, lãnh đạo trẻ và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn của quan hệ hợp tác ba nước, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ Campuchia - Lào (15/6/1956 - 15/6/2026); 65 năm quan hệ Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2027) và 60 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027).

Ba Thủ tướng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước; duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh có chung biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân; nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành.

Về quốc phòng - an ninh, ba Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, buôn bán người, rửa tiền; kiên trì nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân hay lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước mình để phương hại đến an ninh nước kia, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Về kinh tế, ba bên nhất trí tiếp tục có các chính sách, biện pháp tạo thuận lợi và khuyến khích thương mại, đầu tư, hợp tác theo hướng bổ trợ, cùng thắng, chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh kết nối ba nền kinh tế; lấy kết nối hạ tầng giao thông, logistics và cửa khẩu làm đột phá; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, phát huy lợi thế so sánh của mỗi nước; đẩy mạnh du lịch, đặc biệt là sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến”.

Các Thủ tướng Lào và Campuchia nhất trí với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, xác định 5 lĩnh vực đột phá trong thời gian tới, bao gồm giao thông vận tải, năng lượng, giáo dục-đào tạo, du lịch và kết nối thanh niên, nhất là tuyên truyền cho thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống giữa ba nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, ba Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ lẫn nhau giữa ba nước tại diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng chung tay với các thành viên khác xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và khẳng định vai trò trung tâm trong gìn giữ hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực.

Ba Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc củng cố, xây dựng lòng tin giữa các nước Mekong, tập trung dành nguồn lực cho phát triển, ứng phó với các thách thức phi truyền thống và các nguy cơ tiềm ẩn khác, đồng thời duy trì hợp tác giữa các nước Mekong với các đối tác phát triển./.