Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Triển lãm thành tựu đất nước làm sống lại những khoảnh khắc lịch sử, truyền cảm hứng, lòng yêu nước

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Triển Lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/09/1945- 02/09/2025) chủ trì phiên họp.

* Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, quy mô, tầm vóc của Triển lãm thành tựu đất nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025)?

* Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) là sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng nhìn lại hành trình 80 năm đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn, mang tầm vóc quốc gia, quy tụ sự tham gia của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp đầu tàu kinh tế, các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Nội dung trưng bày được đầu tư công phu, ứng dụng công nghệ hiện đại, phản ánh toàn diện những thành tựu to lớn mà đất nước ta đã đạt được trên các lĩnh vực thông qua nghệ thuật, hội họa được mô hình hóa cả trên không gian thực và không gian số với sự tích hợp của nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc khác nhau (điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn…); không gian trưng bày Triển lãm có khu dịch vụ, vui chơi, giải trí được bố trí hợp lý, hấp dẫn, với quy mô triển khai lớn nhất từ trước đến nay, người xem không chỉ được “nhìn” mà còn được “chạm”, “nghe”, và “sống lại” những khoảnh khắc lịch sử thông qua các hoạt động tương tác trực tiếp, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cho mọi người dân Việt Nam.

* Phóng viên: Đây là Triển lãm lớn nhất từ trước đến nay, vậy đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Triển lãm đã được tiến hành như thế nào, thưa Thứ trưởng?

* Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Đây là Triển lãm quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cả về nội dung, hình thức thể hiện lẫn số lượng các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham gia. Ngay từ rất sớm, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm đã được thành lập và chỉ đạo sát sao. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) với vai trò là cơ quan thường trực tổ chức Triển lãm, đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai công tác chuẩn bị bài bản, khoa học, đúng tiến độ.

Tính đến thời điểm hiện tại, các phương án phân bổ mặt bằng tổng thể, thiết kế không gian trưng bày, nội dung chủ đề, kịch bản khai mạc, bế mạc, lịch trình các hoạt động trước, trong và sau Triển lãm... đã cơ bản hoàn thiện. Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực xây dựng nội dung trưng bày, chuẩn bị hiện vật, tư liệu, hình ảnh, đồng thời chuẩn bị phương án thi công với những ứng dụng công nghệ mới nhằm tạo nên một không gian Triển lãm hiện đại, hấp dẫn, giàu tính tương tác.

Bộ VHTTDL đã và đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức để đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, an ninh, hậu cần và truyền thông được triển khai đồng bộ. Mục tiêu cao nhất là tổ chức một Triển lãm trang trọng, ấn tượng, xứng tầm với sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Phóng viên: Chủ đề của Triển lãm là “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Thứ trưởng có thể giới thiệu những nội dung, hoạt động tiêu biểu nhất gắn với chủ đề trên?

* Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Chủ đề của Triển lãm lần này là “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, thể hiện xuyên suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ ngày giành độc lập năm 1945 đến nay, khắc họa bức tranh tổng thể, toàn diện về 80 năm hành trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, một hành trình kiên cường, bền bỉ, đầy hy sinh nhưng cũng rất đỗi tự hào. Triển lãm sẽ giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua trên các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch...

Bản đồ số đa tầng dữ liệu 34 tỉnh, thành phố mới của Việt Nam là một sản phẩm công nghệ mới được giới thiệu đến công chúng tại Triển lãm lần này nhằm lan tỏa những kết quả tích cực của cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương các cấp mà Đảng và Nhà nước ta vừa thực hiện thành công.

Đặc biệt, hành trình 80 năm “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc được ghi lại bằng rất nhiều khoảnh khắc quý báu, đó chính là những bức ảnh, video clip do chính người dân ghi lại trên khắp mọi miền Tổ quốc, gửi dự thi và đoạt giải trong Giải thưởng thường niên “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” do Bộ VHTTDL tổ chức. Những hình ảnh và video ấy sẽ được quy tụ và trưng bày tại triển lãm “Việt Nam hạnh phúc - Happy Việt Nam” trong khuôn khổ chuỗi sự kiện quan trọng này.

Bên cạnh trưng bày hiện vật và tư liệu, Triển lãm còn có các hoạt động phong phú như: chương trình nghệ thuật khai mạc, trình diễn công nghệ tương tác, tọa đàm chuyên đề, các hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh - sinh viên... Tất cả nhằm mang đến cho công chúng một trải nghiệm sâu sắc về hành trình 80 năm dựng xây và bảo vệ đất nước - 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc.

* Phóng viên: Công chúng sẽ được đón nhận và trải nghiệm những gì khi tham quan các không gian trưng bày của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Triển lãm, thưa Thứ trưởng?

* Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Tại Triển lãm lần này, Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm thực hiện hai không gian:

Không gian trưng bày chủ đề “Việt Nam - Đất nước - Con người” vị trí từ sảnh chính vào sảnh trung tâm, giới thiệu, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và công nghệ tương tác, mang lại cảm xúc chân thực và sinh động. Khách tham quan sẽ được khám phá những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; chiêm ngưỡng các giá trị di sản tiêu biểu của dân tộc; tiếp cận những câu chuyện, hình ảnh xúc động gắn với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, không gian trưng bày còn mang đến những trải nghiệm mới như trình chiếu thực tế ảo (VR); bản đồ số đa tầng; các bức ảnh, video clip đạt giải tại Giải thưởng thường niên “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam”.

Không gian trưng bày chủ đề “Sáng tạo để kiến thiết” vị trí tại nhà Triển lãm Khối A trưng bày và sắp đặt các tác phẩm, sản phẩm của 12 ngành công nghiệp văn hóa và các thành tựu của từng lĩnh vực. Công chúng sẽ được trực tiếp chiêm ngưỡng và trải nghiệm những sản phẩm, tác phẩm đặc sắc thuộc các lĩnh vực: Quảng cáo; Kiến trúc; Phần mềm và các trò chơi giải trí; Thủ công mỹ nghệ; Thiết kế; Điện ảnh; Xuất bản; Thời trang; Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Truyền hình và phát thanh; Du lịch văn hóa.

Điểm đặc biệt là Không gian trưng bày không chỉ dừng ở việc giới thiệu thành tựu, mà còn truyền cảm hứng về sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời đại số. Khán giả sẽ được tương tác với các công nghệ mới, thưởng thức những sáng tạo nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc trong hình thức thể hiện hiện đại, qua đó cảm nhận được rõ hơn vai trò của văn hóa như một động lực quan trọng trong phát triển bền vững đất nước.

* Phóng viên: Công chúng đang đón chờ những công nghệ hiện đại, ý tưởng sáng tạo lần đầu tiên được trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm. Thứ trưởng có thể giới thiệu kỹ hơn về điểm nhấn này?

* Thứ trưởng Tạ Quang Đông: Một trong những điểm nhấn nổi bật của Triển lãm lần này chính là việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại và giới thiệu nhiều ý tưởng trưng bày sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện trong một triển lãm quy mô quốc gia. Công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), màn hình cảm ứng tương tác, mô hình 3D và trình chiếu đa phương tiện sẽ được tích hợp đồng bộ trong các không gian trưng bày, giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tương tác, khám phá và trải nghiệm. Một số đơn vị còn giới thiệu bản đồ số thành tựu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tour tham quan triển lãm ảo và nhiều hình thức thể hiện mới mẻ, hấp dẫn khác.

Đặc biệt, bên cạnh các hình ảnh, hiện vật truyền thống, Triển lãm cũng giới thiệu những ý tưởng thiết kế sáng tạo, mang hơi thở của thời đại, gắn với xu hướng chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa số, giúp truyền tải nội dung một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn, nhất là với giới trẻ. Tôi tin rằng, với cách làm đổi mới, ứng dụng công nghệ và sáng tạo như vậy, Triển lãm không chỉ mang giá trị trưng bày đơn thuần, mà còn trở thành một không gian giáo dục, truyền cảm hứng và lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam.

* Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Tạ Quang Đông!