Thủ trướng Phạm Minh Chính tới nhà riêng thăm nguyên Thủ tướng Kuwait Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp cựu Thủ tướng Kuwait Nasser Al-Mohammed Al-Ahmad Al-Sabah. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong bầu không khí chân tình và trọng thị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp lại nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Jaber Al-Sabah, người bạn lớn của Việt Nam và trân trọng những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ chân thành mà Ngài nguyên Thủ tướng đã dành cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại chuyến thăm lịch sử của nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser tới Việt Nam vào tháng 5/2007, tạo chuyển biến quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Kuwait ngày nay, trong đó có dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ vai trò tiên phong và tâm huyết của nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser trong việc đưa hai nước trở thành những đối tác kinh tế, đầu tư và phát triển quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thông tin cho nguyên Thủ tướng Sheikh Nasser về những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, với năng lực và vị thế mới, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy và bền vững trong chiến lược đa dạng hóa kinh tế của Kuwait, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, chuỗi cung ứng, đầu tư và tài chính.